 

“Ежедневное самоунижение”: экономист Муратов назвал Зеленского марионеткой

02.07.2021, 2:10, Разное
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Экономист Алексей Муратов сравнил избрание Владимира Зеленского на должность президента Украины с театром кукол. По его мнению, заокеанские хозяева посадили в президентское кресло продажного и неопытного человека, которого можно дрессировать. Эксперт назвал Зеленского марионеткой.

По мнению Муратова, как бы украинский лидер не пытался строить из себя “партнера” западных стран, все равно его будут использовать для того, чтобы “замарать” Россию и внести раскол между народами двух государств. Об этом общественный деятель написал в колонке для портала “ПолитНавигатор”.

Экономист заявил, что Зеленский – марионетка и эта аксиома известна всем. По его словам, точку в этом вопросе поставил президент России Владимир Путин во время прямой линии с гражданами. В частности, российский лидер подчеркнул, что его украинский коллега отдал страну “под полное внешнее управление”.

Муратов согласился с позицией Путина и отметил, что команды глава Незалежной получает напрямую из Вашингтона. Он также напомнил, что “слуга народа” закрыл все русские школы на территории Украины, а самих русских исключил из перечня коренных народов. Общественник поинтересовался, о чем вообще можно говорить двум президентам при встрече после подобного поведения Зеленского.

Он отметил, что российский лидер искренне, но авансом уважал своего украинского коллегу. Однако, по версии экономиста, лидер Незалежной растерял доверие Путина. Кроме того, он позволял себе оскорбления в адрес главы российского государства, что, по мнению Муратова, является низостью.

Кроме того, эксперт заявил, что Зеленскому не привыкать каждый день заниматься самоунижением, “выклянчивая” у западных стран оружие и деньги, а также членство в НАТО и Евросоюзе. Муратов отметил, что украинский президент “пачкается”, когда заигрывает с националистами и предает память предков.



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