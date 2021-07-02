Россиян ждет рост цен на молоко

Молоко подорожает на 7-10%. По словам гендиректора компании “Молвест” Анатолия Лосева, это нужно для сохранения

рентабельности.

Гендиректор Национального союза производителей молока

Артем Белов добавил, что рост цен на продукты в текущем году

не покрывает затрат предпринимателей на производство. В свою очередь источник в одной

из компаний отметил, что в этом году уже есть все предпосылки

для повышения цен на данную продукцию.

Другие инсайдеры рассказали, что, либо уже повысили цены, либо

намерены это сделать. Отметим, что рост цена на продукты сегодня остается одной из самых актуальных и острых тем для жителей нашей страны.

Напомним, 30 июня состоялась Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Одним

из вопросов стал как раз рост цен на продукты. Российский лидер не стал отрицать, что такая проблема существует.

По его словам, это общемировая тенденция, и нашей страны это тоже касается. Также президент напомним, что власти приняли ряд решений по сдерживанию цен на продукты питания.