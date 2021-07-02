Мишустин продлил упрощенный порядок маркировки лекарств

В РФ продлили упрощенный порядок маркировки лекарств до 2022 года, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в РФ продлевается еще на семь месяцев <…> Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Упрощенный порядок позволяет аптекам и дистрибьюторам не ждать подтверждения поставщикам приемки препаратов для поставки их на баланс и выпуска в продажу.

Эти данные автоматически подтверждаются системой маркировки при помощи проверки кода товара и данных участников. «Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии», – подчеркнули в правительстве.

С 1 июля упрощенный порядок более не распространяется на медикаменты, которые ввозятся в Россию. «Этот функционал перестал быть востребован компаниями, за последние три месяца им воспользовались лишь дважды. В большинстве случаев импортеры вовремя получают подтверждение ввоза препаратов от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать», – говорится в сообщении.