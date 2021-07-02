В Конгрессе спрогнозировали дефицит бюджета США в 3 трлн долларов

Бюджетное управление Конгресса США (CBO) спрогнозировало дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года) на уровне 3 трлн долларов.

«CBO прогнозирует, что дефицит федерального бюджета в 2021 финансовом году составит 3 трлн долларов, что на 130 млрд долларов меньше по сравнению с 2020 годом, но в три раза больше, чем в 2019 году. Дефицит этого года составит, как ожидается, 13,4% ВВП», – приводит текст прогноза ТАСС.

С 2022 по 2031 финансовый год средний уровень дефицита будет на уровне 1,2 трлн долларов при 4,2% ВВП, считают в управлении.

Напомним, в первом полугодии 2021 финансового года (начался 1 октября) дефицит бюджета США превысил 1,7 трлн долларов. При этом в марте президент США Джо Байден направил на стимулирование экономики США в условиях пандемии коронавируса 1,9 трлн долларов. На фоне вливания в экономику Соединенных Штатов значительного объема ликвидности и роста госдолга США эксперт предупредил о росте долларовой инфляции.