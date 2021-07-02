 

Google заподозрили в пропаганде зацепинга

02.07.2021, 2:08, Новости дня
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Московско-Курская транспортная прокуратура обратилась в Мещанский суд Москвы с просьбой запретить американской компании Google размещать в свободном доступе информацию, пропагандирующую деятельность зацеперов, сообщили в пресс-службе суда.

«В ходе проверки истцом были установлены нарушения законодательства у ответчика, выразившиеся в размещении информации, пропагандирующей деятельность зацеперов. Рассмотрение назначено на 28 июля», – приводит слова пресс-секретаря суда Юлии Котоминой ТАСС.

Как следует из судебной карточки дела, в качестве административного истца указан заместитель Московско-Курского транспортного прокурора, а ответчика – Google LLC. По словам Котоминой, истец требует признать выявленную надзорным ведомством информацию запрещенной к размещению в свободном доступе.

Накануне президент Владимир Путин обязал крупные зарубежные IT-компаний открывать филиалы или представительства на территории России. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в Госдуму 21 мая группой депутатов из думского комитета по информполитике и сенатором Алексеем Пушковым. Документ получил поддержку правительства, Банка РФ и Федеральной антимонопольной службы.

Предварительный перечень интернет-ресурсов, владельцев которых могут обязать открыть в РФ филиалы или представительства, включает 20 платформ. В него входят соцсети (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостинги (YouTube, Twitch.tv), мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber), почтовый сервис (Gmail), поисковики (Google, Bing.com), провайдеры хостинга (Amazon, Digital Ocean, Cloudflare, GoDaddy), онлайн-магазины (Aliexpress.com, Ikea.com, Iherb.com), а также Wikipedia.org. При этом данный список может корректироваться.

Зацепинг – способ передвижения, сопряженный с риском для жизни и здоровья – на поездах и другом транспорте с внешней стороны. Помимо высокой степени травматизма и вероятности летального исхода для самих зацеперов, он может быть опасен и для пассажиров и водителей транспортных средств. В частности, при экстренном торможении либо иных обстоятельствах, препятствующих стабильному движению общественного транспорта.



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