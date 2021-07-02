Дети часто появляются на свет в полнолуние: как Луна влияет на женский организм

Согласно статистическим данным, больше всего родов приходится на время полнолуния или в первые дни после него. И оказывается, это не случайно, тому есть определенное объяснение, которое было вынесено после многолетних исследований, проведенных лучшими учеными мира.

Фазы Луны и здоровье

Но, перед тем как перейти к объяснению, почему же именно в полнолуние рождается больше всего детей, стоит посмотреть, как вообще те или иные фазы Луны, каждая из которых длится чуть более семи суток, влияют на человеческий организм.

Первая фаза начинается, когда луны вообще не видно на небосводе. В это время жизненная энергия находится на нуле, иммунитет значительно ослаблен, а метаболизм замедляется, так что в такие моменты очень легко заболеть.Во время первой четверти Луны, то есть новолуния, которое связывают с чистотой, человек испытывает небывалый подъем энергии, жизненных сил и работоспособности.Полнолуние, характеризующееся наличием на небосводе полного круглого лунного диска, у кого-то может привести к появлению тревожности и напряжения, а кому-то принести прилив энергии.Последняя четверть, то есть убывающая Луна, приводит к тому, что человек испытывает упадок сил и энергии.

Влияние Луны на женский организм

Но так как мужчины более стойкие, а женщины более слабые и эмоционально восприимчивые, то на них фазы Луны воздействуют особенно сильно, что доказывает исследование доктора Германа Гутмана. Согласно его исследованиям, во время новолуния почти нет женщин, у которых бывает овуляция, зато у многих представительниц прекрасного пола в этот момент начинаются критические дни.

Если посмотреть на связь фаз Луны и пола родившихся детей, то можно увидеть, что во время убывающей Луны рождается больше мальчиков и меньше девочек, а во время растущей – больше девочек и меньше мальчиков. Также отмечается, что на полнолуние приходится наибольшее количество родов, это объясняется тем, что в данное время происходят изменения в магнитных и электрических полях и атмосферном давлении.

А так как организм беременной женщины очень чувствителен, то такие перемены и вызывают роды.

Исследование влияния полнолуния на рождение детей

По мнению некоторых ученых, все-таки точно нельзя связать полнолуние с родами, ведь это лишь один из факторов, который теряется на фоне состояния здоровья будущей матери, ее питания, генетических особенностей и социальной среды.

Однако им парируют другие исследователи, которые в 2011-2013 годах пристально наблюдали за стадом коров, которые жили на одной ферме, питались одной и той же едой и получали одинаковый уход, так что разницы между ними почти не было. И вот в результате такого исследования, в процессе которого родилось 428 телят, и стало заметно, что именно в те дни, когда на небе была полная луна, коровы рожали чаще всего. Конечно, необязательно это может быть связано с фазами Луны, но можно сказать, что на это повлияли колебания атмосферного давления, на которые, в свою очередь, повлияло именно наступление полнолуния.

Характер рожденных в полнолуние

Так какими же рождаются и вырастают дети, которые рождаются в полнолуние? Оказывается, это очень сильные личности, которые всегда находятся в поиске чего-то нового и интересного. У них ярко выражены лидерские качества, и частенько они стараются навязать свое мнение остальным и заставить их делать то, что им нужно. Еще считается, что в полнолуние рождаются люди, которые в прошлой жизни не смогли отыскать свое предназначение, так что эту жизнь они начинают с чистого листа и могут изменить свое будущее при некоем усердии.

Судьба же их очень интересна и зависит в большей степени от окружающих людей. И наконец, рожденные в полнолуние обладают колоссальным терпением и феноменальными способностями, что им очень помогает преодолеть все трудности, встающие на их пути.