Можно стать еще навязчивее, чем он: избавляемся от назойливого поклонника

Сразу стоит предупредить, что назойливый поклонник может быть намного опаснее, чем вы думаете. Поэтому если вам пришлось иметь дело с неадекватным человеком, примите все меры предосторожности для своей безопасности. Вот советы, которые вам в этом помогут.

Будьте категоричными

Помните о том, что не все люди могут понимать прозрачные намеки. Некоторые вашу вежливость воспринимают, как неуверенность. Например, вы придумываете причину отмены встречи. Делаете это один раз, потом – второй, все время утруждая себя новыми фантазиями. Представьте, что ваш собеседник вам верит и продолжает ждать. Если вы действительно хотите поставить точку в отношениях или просто не желаете с ним общаться, честно и откровенно об этом скажите. Речь не о грубости, а о тактичной, но категоричной форме, понять которую может каждый.

Игнорируйте

Психологи не рекомендуют использовать данный метод, поскольку он им кажется недостаточно убедительным и несколько эгоистичным. То есть человек не может ничего понять, поскольку он не получил от вас никаких объяснений по поводу отказа. Действительно, на первых порах до откровенного разговора так поступать нельзя. Однако если вы последовали первой рекомендации и четко обозначили свою позицию, а поклонник продолжает демонстрировать навязчивость, другого выхода нет. Не будете же вы постоянно объяснять одно и то же, проще просто его игнорировать.

Будьте скучными

Если вам все-таки пришлось встретиться с назойливым поклонником (например, он знал, где вы живете или работаете и вас «подкараулил»), продемонстрируйте самые непривлекательные черты своего характера. То есть будьте молчаливы и равнодушны, не поднимайте острых тем, а обсуждайте банальные истины (например, станьте на время синоптиком, который прогнозирует погоду). Будет замечательно, если вы в курсе его интересов. Поднимайте тему, которая заведомо ему не интересна. После такого общения вряд ли он захочет повстречаться с вами еще раз.

Продемонстрируйте свои эмоции

Если навязчивый поклонник никак не успокоится, предложите ему встретиться. Обязательно назначьте встречу в довольно людном месте и еще раз, прямо глядя ему в глаза, скажите, что не хотите с ним встречаться, поскольку не видите совместного с ним будущего. Еще добавьте, что считаете его поведение слишком навязчивым, и вы этого не любите. Будьте безжалостными (но при этом тактичными, поскольку оскорбления нельзя применять ни при каких обстоятельствах) в плане правды, которую вы должны озвучить максимально категорично и безапелляционно.

Станьте еще навязчивее, чем поклонник

Постарайтесь стать «девушкой кошмаров» парня, который вас преследует. Сделайте то же, что и он, но в еще большей степени. Начните планировать с ним семью, детей, настаивайте на скорой регистрации отношений, звоните и пишите его друзьям или родственникам (если знаете их телефоны или почту). Одним словом, «возьмитесь за него основательно», тогда вы сможете его напугать. Если человек реально не видит, что с ним не хотят иметь дело и не понимает слов, это значит, что его любовь не может быть настоящей. Ему просто хочется добиться желаемого, он работает исключительно на результат. Как только он увидит заинтересованность с вашей стороны, все эти желания сразу улетучатся. Он сам не будет знать, куда от вас спрятаться.

Просите помощи у друга

Наверняка у вас есть хороший друг или сосед, которого вы можете попросить об одолжении. Сначала сделайте вид, что вы влюблены в другого. Если поклонник не поверит, станьте на вечер парой со своим другом. В основном, мужчины не любят тратить время на женщин, которые счастливы в других отношениях.

Сделайте все очень аккуратно, чтобы не допустить рукоприкладства (смотрите по ситуации). Попросите друга побеседовать с поклонником, когда вы будете находиться рядом.