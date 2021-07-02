 

Мнение: Поклеп на Петербург?

02.07.2021, 1:42, Разное
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Пишут, что на игры чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербург приезжало 4,5 тыс. болельщиков из Финляндии. Из которых 386 вернулись домой, прихватив с собой коронавирус.

На поклеп похоже. Как такое возможно? Вон, даже на празднике выпускников «Алые паруса» вроде бы никто не заболел (но это не точно), а тут почти 10% гостей из Финляндии умудрились подхватить заразу. Может они шастали в таких местах, где злобствует вирус? Или футбол сам по себе куда более вирусоопасен, чем праздник выпускников?

Или финны из вредности гонят волну, что бы четвертьфинальная игра Швейцарии с Испанией прошла при пустых трибунах?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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