 

Зеленский подписал закон о проведении расширенного скрининга новорожденным

02.07.2021, 1:26, Новости дня
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Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады. 

1 июля президент вернул в Раду закон со своей подписью.

Верховная Рада приняла этот закон 17 июня – парламентарии одобрили изменения в госбюджет Украины на 2021 год и направили 300 млн грн на проведение расширенного неонатального скрининга. Во время обсуждения законопроекта глава Минздрава Виктор Ляшко сообщил народным депутатам, что в настоящее время в Украине работают 12 центров неонатального скрининга.

Проведение скрининга позволит выявлять у младенцев врожденные или наследственные заболевания на ранней стадии, объяснял министр.

“Ранняя диагностика позволяет назначить таким детям лечение, уменьшить уровень инвалидизации детей в Украине”, – говорил он.

После принятия закона министр рассказал, что каждый новорожденный в Украине будет проходить скрининг на генетические заболевания. Список таких заболеваний увеличивают с четырех до 21.

Контекст:

Неонатальный скрининг – обследование новорожденных детей для выявления ряда наследственных заболеваний до появления клинических признаков.

Сейчас в Украине, по данным Ивано-Франковской областной детской больницы, проводится неонатальный скрининг на следующие заболевания: фенилкетонурию, врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, адреногенитальный синдром.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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