 

Компанию Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов и хищениях – СМИ

02.07.2021, 1:26, Новости дня
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По данным прокуроров, Trump Organization и 73-летний Вайссельберг 15 лет участвовали в преступной схеме. Трамп заявил, что расследование политически мотивировано. Прокуратура Манхэттена потратила более двух лет, чтобы изучить финансовую информацию Trump Organization. Прокуроры выиграли в Верховном суде дело, чтобы иметь возможность тщательно проверить личные налоговые декларации Трампа за восемь лет, сообщило издание.

Обвинение в хищении может грозить 15-летним тюремным сроком. Вайссельберг обвиняется в уклонении от уплаты городских, государственных и федеральных налогов на сумму более $900 тыс. Он утверждает, что он получил более $133 тыс. в виде возмещения налогов, на которые он не имел права.

The Guardian пишет, что Вайссельберг, проработавший на семью Трампа почти 50 лет, сдался властям в здании уголовного суда Манхэттена. Прокурор обвинил его в том, что он не сообщил о льготах компании, включая бесплатные квартиры, плату за обучение и автомобили.

Сам Вайссельберг не признал вину за вменяемые ему преступления.

Контекст:

Расследование в отношении Trump Organization начали еще в 2019 году. Как писала газета The New York Times, поводом для него стали заявления бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна о том, что компания завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволило основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и получать льготы при уплате налога на недвижимость.

Генеральная прокуратура Нью-Йорка в мае этого года начала уголовное расследование против Trump Organization. Прокуроры изучают, как Trump Organization и ее агенты оценили стоимость Seven Springs, поместья площадью 212 акров к северу от Манхэттена, которое Трамп приобрел в 1995 году. Компания Трампа заявила, что столетний особняк площадью 4645 м² на территории использовался как убежище семьи Трампов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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