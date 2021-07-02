 

Лукашенко рассказал о “тающем” суверенитете Украины

02.07.2021, 1:16, Разное
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Во время выступления белорусский лидер поблагодарил своего российского коллегу Владимира Путина за поддержку в борьбе за сохранение независимости и суверенитета республики. Александр Лукашенко подчеркнул, что это особенно важно в тот период, когда “тает” суверенитет Украины.

Глава Белоруссии отметил, что украинский народ “ни в чем не виноват”, на такой путь встали киевские власти. Лукашенко добавил, что от происходящего страдают простые люди. “Мы не можем допустить разрыва братских связей между народами”, – сказал глава государства.

В среду, 30 июня, президент России провел прямую линию, где ответил на вопрос об отношениях с южными соседями. Владимир Путин заявил, что Украину отдали под “полное внешнее управление”. По его словам, важные вопросы из жизни страны решают не в Киеве, а в Вашингтоне, Берлине и Париже.

Отметим, что отношения Белоруссии и Украины ухудшились в прошлом году. После президентских выборов 9 августа республику охватила волна акций протеста. Сторонники оппозиции обвинили Александра Лукашенко в фальсификации итогов голосования.

На сторону протестующих встали многие мировые лидеры, в том числе и Владимир Зеленский. Президент Украины призвал Александра Лукашенко провести новые выборы, чтобы решить внутреннюю проблему.



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