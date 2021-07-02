Россия вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb

Разгонный блок «Фрегат» вывел 36 британских спутников связи компании OneWeb на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1б», которая ранее стартовала с космодрома Восточный, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Старт состоялся в 15.48 мск. «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через десять минут.

Это уже 11-й пуск российской космической ракеты в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда российская ракета-носитель также вывела в космос 36 аппаратов британской компании.