 

Россия вывела на орбиту все 36 спутников OneWeb

02.07.2021, 1:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Разгонный блок «Фрегат» вывел 36 британских спутников связи компании OneWeb на орбиту при помощи ракеты «Союз-2.1б», которая ранее стартовала с космодрома Восточный, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Все 36 космических аппаратов находятся на расчетных орбитах. Миссия завершена успешно. Поздравляю!» – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Старт состоялся в 15.48 мск. «Фрегат» отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории через десять минут.

Это уже 11-й пуск российской космической ракеты в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Как уточнили ранее в компании, этот запуск позволит обеспечить связь всем регионам к северу от 50 градусов северной широты.

Предыдущий запуск спутников OneWeb проходил 28 мая, тогда российская ракета-носитель также вывела в космос 36 аппаратов британской компании.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.05 / В Музее Победы прошла премьера Международной сцены «Бессмертного полка»

20.12 / Telegraph – африканский политик уличил Запад в экологическом лицемерии

16.05 / Зеленская заявила, что “не видит интересной сатиры” о себе и муже

29.01 / В Петербурге показали рассекреченные карты Ленинградского фронта

14.02 / Крыша спортзала в московском ДК обрушилась из-за снегопада

26.06 / МИД разъяснил действие соглашения о визах с Белоруссией

02.04 / Перший незалежний – депутат Рады объявила ценным имуществом «котика-муркотика» и «собаку-погрызяку»

07.07 / Украинцев приговорили к пожизненному заключению за убийство 70-летнего шведа

15.09 / На Украине возбудили дело по факту разгерметизации газопровода под Киевом

02.08 / Коронавирусом переболели более 9 тыс. российских военных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика