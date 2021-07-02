Эксперты: Новый закон заставит иностранные IT-компании платить налоги в России

Зарубежные IT-компании зарабатывают в РФ миллиарды рублей, их доходы продолжают расти, но уплату налогов на территории нашей страны они пытаются минимизировать. Принятие закона «о приземлении» IT-гигантов лишит их этой лазейки. Такое мнение высказали участники круглого стола, посвященного принятию закона, обязывающего западные IT-гиганты открывать российские представительства.

«По подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, отечественный госсектор в 2020 году увеличил расходы на рекламу в иностранных соцсетях на 12 процентов. Больше всего средств российское корпорации тратили на «Инстаграм» и «Фейсбук» – по 1,1 млрд рублей. При этом самый быстрый прирост госбюджетов на рекламу зафиксирован у «Твиттера»: затраты выросли до 143 миллионов рублей», – сообщил в ходе прошедшего в Общественной палате круглого стола на тему «Закон “о приземлении” иностранных IT-компаний — выиграют все!» член Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Вадим Виноградов.

Он полагает, что российский рынок для иностранных IT-компаний имеет колоссальное значение, а спрос на их услуги есть не только со стороны частных лиц. Однако Виноградов подчеркнул, что даже при таком уровне доходов зарубежные IT-гиганты селективно подходят к соблюдению российского законодательства.

По мнению, первого заместителя председателя Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артема Кирьянова, ранее иностранные компании старались минимизировать уплату налогов и иные расходы по своей деятельности: «Главное, о чем мы должны помнить, – налоги с прибыли, которую иностранные IT-компании получают от наших граждан, должна получать Россия».

По его мнению, закон, который обяжет крупные крупные зарубежные интернет-компании открывать представительства в РФ решит и еще одну задачу: работа западных IT-гигантов в российской юрисдикции обеспечит добросовестную конкурентную среду с российским IT-кластером.

По словам одного из авторов документа депутата Госдумы Антона Горелкина, до принятия закона представительства этих компаний все же существовали, однако выполняли лишь маркетинговые функции. «Возможно, это происходило потому, что мы долгое время не уделяли достаточного внимания регулированию этой сферы, а общие правила для IT-компаний оказались неприменимы в силу особенностей функционирования интернет-среды. Это проблема не только России: во многих странах западной Европы буквально с 2018 начали внедрять ряд жестких норм, нацеленных на локализацию иностранных сервисов и обязывающих их подчиняться требованиям Евросоюза», – рассказал он.

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич напомнил о том, что ОП РФ впервые выступила с инициативой о необходимости заставить глобальные IT-компании соблюдать российское законодательство еще в 2019 году. По его мнению, создание в РФ официальных представительств зарубежных IT-компаний – один из важнейших шагов к решению множества проблем, в особенности проблемы нарушения цифровых прав граждан.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым крупные зарубежные IT-компании будут обязаны открывать филиалы или представительства в России.