 

Захарова указала на невыполненные предвыборные обещания Зеленского

02.07.2021, 1:14, Новости дня
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на слова покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине Йосты Люнгмана об олигархах, проблемах с верховенством права и коррупции и напомнила предвыборные лозунги Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

«На Украине тихо проходит весьма важная кадровая ротация. Йоста Люнгман, многолетний постпред чрезвычайно важной для Украины международной структуры – Международного валютного фонда, покидает страну. Накануне отъезда обычно находящийся в тени представитель мировой финансовой структуры дал редкое интервью англоязычному украинскому СМИ Kyiv Post», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

«Почему именно англоязычному ресурсу? Возможно, чтобы меньше людей на Украине его прочитали», – предположила официальный представитель МИД России.

Как считает дипломат, «финансист старался быть сдержанным в формулировках». «Деньги любят тишину, а МВФ любит большую тишину. Он призывал к улучшению инвестиционного климата, мягко намекал на то, что потенциальные инвесторы «из раза в раз» выражают свою обеспокоенность ситуацией с верховенством права в стране, имущественными правами, коррупцией. Также господин Люнгман прочитал краткую лекцию по экономике», – сообщила Захарова, процитировав покидающего пост постоянного представителя МВФ на Украине: «Доминирование олигархов и бизнес-сообществ является тормозом для инвестиций. Если такое доминирование наблюдается, то оно начинает препятствовать конкуренции».

При этом, как отметила официальный представитель МИД России, «представитель МВФ на Украине был максимально деликатен и не сказал журналисту украинского издания Kyiv Post, какую именно страну он имеет в виду». «Как говорил в репризе Владимир Винокур: «Хорошо, можете не отвечать – потом сюрприз будет», – сыронизировала дипломат.

«В общем, путь государства к финансовой самостоятельности и экономической стабильности предстоит еще, если выражаться аккуратными фразами шведа, долгий», – резюмировала Захарова, после чего напомнила лозунги правящей на Украине партии «Слуга народа» и ее выдвиженца Владимира Зеленского, выигравших в 2019 году на Украине выборы.

«Олигархи опускают Украину» – предвыборный лозунг партии «Слуга народа», 9 января 2019 года. «Я хочу для украинцев всего, что я обещал как слуга народа, – остановить коррупцию, внести честность и прозрачность в украинскую политику», В. А. Зеленский, 18 июня 2019 года», – напомнила официальный представитель МИД России.

«А вот таким предвыборный слоган стал через два года президентства «Слуги народа»: «Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине» (В. А. Зеленский, 4 июня 2021 года)», – обратила внимание Захарова.

«Но запомнился, конечно, больше всего лозунг героя Владимира Зеленского Василия Голобородько в одноименном сериале: «Из двух  *** [плохих людей] выбираем меньшего. И так 25 лет подряд. И знаешь, что интересно? В этот раз ничего не поменяется… И потом приходят эти ***[плохие люди] к власти. ***[Лгут] и ***[воруют], ***[воруют], и ***[лгут] – ударения разные, смысл один и тот же. И всем  ***[все равно]!», – подытожила Захарова.

Напомним, 1 июля украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады от партии «Слуга народа» из-за невыполненного предвыборного обещания о референдуме по рынку земли. В четверг на Украине открылся рынок сельхозземель, который Рада приняла 31 марта 2020 года, а президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 апреля 2020 года Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита.



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