Животрепещущий вопрос: какая температура воды лучше всего подходит для принятия душа

После долгого и утомительного дня нет ничего лучше расслабляющих ванных процедур. Теплый душ правильной температуры не только приносит удовольствие, но и полезен во многих других отношениях, как морально, так и физически. Вы когда-нибудь задумывались, насколько горячей должна быть вода для купания? По этому поводу проведено множество исследований, которые показывают, что использование как холодного, так и горячего душа имеет свои преимущества. Ученые нашли лучшую температуру воды для купания.

Лучшая температура воды для купания

Мы часто задаемся вопросом, насколько горячей должна быть вода во время принятия душа. Большинство дерматологов рекомендуют придерживаться температуры от 37 °C до 38 °C или максимум не выше 39 °C. Эмпирическое правило гласит, что оптимальная температура воды в ванне должна быть на несколько градусов Цельсия выше температуры тела. Также подбирайте комфортные условия для вас еще в зависимости от времени года. Жарким летом отдавайте предпочтение более низким температурам. А в холодное время согрейте тело более горячей водой.

Если вы предпочитаете более теплые ванны, то по правилу они должны быть короче по времени. Тепло вредно для кожи. Исследования показывают, что, когда вода слишком горячая, она лишает кожу естественных масел, жиров и белков, делая ее сухой, зудящей и раздраженной. Сухая кожа может привести к чрезмерному выделению жира, чтобы компенсировать недостаток влаги.

Эксперты предполагают, что от 10 до 20 минут будет достаточно, чтобы принять ванну с максимальной пользой. Они утверждают, что тепло расширяет кровеносные сосуды и способствует потоотделению. Таким образом улучшается кровоток, организм лучше использует инсулин. И наоборот, продолжительное пребывание в ванне не обязательно улучшает любое из этих преимуществ.

Влияние горячей и холодной воды на организм

Ученые выяснили, что теплая водяная баня улучшает кровоток у людей с хронической сердечной недостаточностью. Это вызвано естественным расширением кровеносных сосудов при воздействии высоких температур.

Горячий душ может улучшить здоровье мозга. Ученые исследовали влияние купания в горячей воде на нейротрофический фактор мозга (BDNF). Это белок, который играет важную роль в головном и спинном мозге. BDNF отвечает за выживание нервных клеток, их рост, созревание и поддержание, а также за эффективность обучения и памяти.

В общем, горячий душ может улучшить кровоток, помочь снять жесткость в суставах и усталость в мышцах. С другой стороны, ванны с холодной водой уменьшают воспаление и снимают боль.

Лучшее время для душа перед сном

Ученые выяснили точное время, когда нужно принимать душ, чтобы лучше спать. Они обнаружили, что лучше всего это сделать за 90 минут до сна, то есть около 21:00, если вы обычно ложитесь спать в 22:30. Они пришли к выводу, что таким образом можно ускорить засыпание в среднем на 10 минут.