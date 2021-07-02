 

Чтобы подушки сияли белизной: проверенный способ, как удалить желтые пятна

02.07.2021, 0:56, Разное
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Белые подушки со временем желтеют. Это происходит из-за того, что их материал впитывает пот и кожное сало. Избавиться от таких пятен очень сложно. Но у моей бабушки подушки всегда сияют белизной. Однажды я поинтересовалась, как ей удается поддерживать постельные принадлежности в идеальной чистоте. Бабушка рассказала мне о простом способе, с помощью которого она устраняет желтые пятна.

Ингредиенты

Для отбеливания подушек нужно приготовить специальный раствор. Вам понадобятся следующие ингредиенты:

пищевая сода – чайная ложка;вода – стакан.глицериновое мыло – 60 г;перекись водорода – 3 столовых ложки;сок из одного лимона.

Пищевая сода в сочетании с глицериновым мылом и перекисью водорода оказывает выраженный отбеливающий эффект.

Лимон придает тканям приятный свежий запах. Кроме этого, он обеззараживает материал.

Способ стирки

Согрейте воду на среднем огне. Добавьте глицериновое мыло и растворите его.

Снимите кастрюлю с плиты. Добавьте в раствор пищевую соду, перекись водорода и лимонный сок. Тщательно перемешайте все ингредиенты.

Поместите подушку в бак стиральной машины. Добавьте в резервуар приготовленную жидкость.

Постирайте подушку. Желательно использовать режим стирки хлопка при температуре +60°.

После стирки заверните подушку в махровое полотенце, которое впитает избыток влаги. Затем высушите изделие в горизонтальном положении, положив его на сушилку или бельевые веревки.

Заключение

Этот раствор возвращает подушкам первоначальный белоснежный вид и придает приятный цитрусовый запах. Он устраняет без следа даже старые желтые пятна.

Хлорные отбеливатели не применимы для подушек. Они разрушают ткани и ухудшают качество наполнителя. Раствор на основе натуральных ингредиентов действует на материал щадяще.

Поэтому, если ваши старые подушки пожелтели, то не спешите их выбрасывать. Попробуйте приготовить простой состав из доступных и дешевых ингредиентов.



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