Почти 400 финских болельщиков заразились COVID-19

…во время поездки в Петербург на матчи Евро-2020.

В период с 21 по 27 июня в Финляндии было зарегистрировано 947 новых случаев COVID-19, что намного больше, чем в предыдущие недели, сообщает Министерство здравоохранения и социального развития Финляндии. По словам ведомства, это на 400 случаев больше, чем неделей ранее.

Недавний всплеск случаев COVID-19 во многом связан с возвращением футбольных фанатов из РФ после матчей чемпионата Европы УЕФА, заявили в минздраве.

По меньшей мере 4,5 тысяч финских болельщиков приехали в Санкт-Петербург, чтобы посмотреть матчи Евро-2020. К 30 июня 386 футбольных фанатов, вернувшихся из России, получили положительный результат на COVID-19, сообщили в ведомстве.

Там добавили, что более 40 процентов случаев, зарегистрированных в период с 21 по 27 июня, напрямую связаны с матчами Евро-2020 в России, в целом половина всех новых заражений имела иностранное происхождение (неделей ранее — 33%). Заболеваемость увеличилась, особенно среди людей в возрасте 20–29 лет, отметили в минздраве.

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В Санкт-Петербурге матчи группового турнира Евро-2020 финны играли 16 и 21 июня. Сборная Финляндии уступила командам Бельгии (0:2) и России (0:1).

За последние сутки в РФ выявили 23 543 новых случая заражения коронавирусом. В Москве коронавирусом за сутки заболели 7597 человек, в Подмосковье — 2663, в северной столице — 1612. За последний день непосредственно от коронавируса скончались 672 человека, из них 108 — в Москве, 115 — в Санкт-Петербурге. Это максимум с начала пандемии.

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