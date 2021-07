Турция официально вышла из Стамбульской конвенции. Тысячи людей вышли на протесты

Глава федерации женских ассоциаций Турции Джанан Гюллю заявила, что таким решением власти страны “стреляют себе в ногу”.

Решение Анкары осудили Соединенные Штаты и Европейский союз. Многие турецкие консерваторы, в том числе в правящей партии, считают, что эта конвенция “подрывает семейные структуры, которые защищают общество”, отметило агентство. Некоторые считают, что соглашение поощряет гомосексуальность из-за принципа недискриминации по признаку сексуальной ориентации.

По данным Reuters, в этом месяце комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила письмо министрам внутренних дел и юстиции Турции, в котором выразила обеспокоенность ростом гомофобных высказываний от чиновников Турции.

Тысячи людей вышли на протесты по всей Турции после решения властей о выходе из Стамбульской конвенции, сообщило Reuters. В центре Стамбула вывели более 1000 полицейских.

LIVE: Thousands of women demonstrate in Istanbul as Turkey quits European rights treaty https://t.co/bdAI4yJRXs

— Reuters (@Reuters) July 1, 2021

Президент Турции Pеджеп Эрдоган объявил о новом плане действий по борьбе с насилием в отношении женщин до 2025 года. Речь идет об ужесточении законодательства для насильников, сообщило Anadolu.

Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch в своем отчете по Турции летом 2020 года предупреждала о возможности выхода страны из Стамбульской конвенции и отмечала, что “домашнее насилие и насилие против женщин являются серьезными проблемами” в стране. В частности, Human Rights Watch подчеркивала, что официальной статистики по гендерно мотивированному насилию в Турции нет, а по сообщениям женских правозащитных организаций, сотни женщин ежегодно погибают в стране из-за домашнего насилия.

По данным турецкой общественной организации “Остановим фемицид”, в 2020 году от домашнего и гендерно мотивированного насилия в Турции погибло по крайней мере 300 женщин и девушек. На самом деле их может быть больше, потому что не всех жертв насилия определяют как таковых правоохранители.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием была открыта для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле. На сегодня документ ратифицировали 34 страны. Среди тех, кто не ратифицировал, – Великобритания, Чехия, Венгрия, Болгария, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Словакия и Украина.

20 марта Турция заявила о выходе из Стамбульской конвенции.

Президент США Джо Байден заявил, что глубоко разочарован выходом Турции из Стамбульской конвенции. В Евросоюзе призвали Турцию пересмотреть решение.

—