Двое украинских политзаключенных могли заболеть COVID-19 в российском СИЗО – Денисова

Судебное заседание по делу второй симферопольской группы “Хизб ут-Тахрир” перенесли из-за болезни Газиева и Османова. На суде зачитали содержание справки из СИЗО за 24 июня. По информации Денисовой, в ней говорилось, что двое политзаключенных не могут присутствовать на заседании суда из-за высокой температуры и ОРВИ.

Адвокат пытался встретиться с руководством СИЗО, чтобы узнать информацию о состоянии здоровья заключенных граждан Украины, но не смог. Омбудсмен Украины объяснила это введением карантинных ограничений в связи со вспышкой COVID-19.

“Поэтому можно сделать предположение, что Сервет и Эрфан заразились коронавирусом”, – добавила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/344335390381073

Украинский омбудсмен обвинила администрацию СИЗО в нарушении международных норм и рекомендаций содержания заключенных. Денисова потребовала от российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой оказать заключенным медицинскую помощь и прекратить “бесчеловечное обращение”.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

27 марта 2019 года российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической. В Украине и большинстве стран мира ее деятельность разрешена. Среди задержанных был Газиев.

Организация “Крымская солидарность” сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу. Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов “Крымской солидарности”. Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

25 мая этого года Денисова писала, что состояние здоровья Газиева – критическое. Об ухудшении его здоровья Денисова сообщала и в 2019 году.

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