 

Нидерланды разрешили въезд вакцинированных украинцев. Страна признала вакцины, произведенные в Индии и Китае

02.07.2021, 0:32, Новости дня
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Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Facebook. 

“Полностью вакцинированы граждане Украины могут снова наслаждаться безвизом”, – отметил он.

Щойно отримали підтвердження: для українців відкрилася ще одна країна ЄС — Нідерланди *

Повністю вакциновані громадяни України можуть знову насолоджуватися безвізом.

Перелік визнаних вакцин та детальні умови в’їзду — вже на карті МЗС * https://t.co/8RkEzCg6Yk

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Согласно данным портала МИД tripadvisor.mfa.gov.ua, Нидерланды не отправляя на самоизоляцию принимают туристов, которые имеют подтверждение, что они привились от COVID-19 не менее чем за 14 дней до поездки такими препаратами:

Pfizer/BioNTech (Comirnaty),
Astra Zeneca EU (Vaxzevria),
Johnson & Johnson (COVID-19 Vaccine Janssen),
Moderna (Spikevax),
Astra Zeneca-SK Bio (Vaxzevria),
Serum Institute of India (Covishield),
Sinopharm (BIBP),
Sinovac (CoronaVac).

Также украинцев, привитых от коронавируса, принимают в Австрии. Там одобрили Covishield, которую производят в Индии, но не одобрили – китайский CoronaVac. 

Контекст:

Европейский союз 1 июля обновил список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд. В этот список Украину не включили.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Европарламент и Совет ЕС 20 мая 2021 года согласовали введение цифровых COVID-сертификатов, которые будут свидетельствовать, что человек вакцинирован, имеет иммунитет, так как ранее переболел COVID-19, или недавно получил отрицательный результат теста, сообщается на сайте ЕС. Система официально заработает с 1 июля, хотя некоторые страны запустили ее раньше.

Страны ЕС будут пускать только тех туристов, которые привиты одной из одобренных в Евросоюзе вакцин. Сейчас это препараты от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson.

14 июня Совет ЕС принял рекомендацию о свободном передвижении для вакцинированных против коронавируса. Владельцы сертификатов вакцинации не должны сдавать тест на коронавирус, их не будут отправлять на самоизоляцию. Однако они должны пройти полную вакцинацию препаратом, который одобрил регулятор ЕС. С момента полной вакцинации должно пройти не менее 14 дней. Сертификат должен быть выдан в соответствии с правилами ЕС, говорится в решении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (Covishield и SKBio), Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech (CoronaVac). ВОЗ внесла вакцину CoronaVac в список рекомендованных для экстренного использования. Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко уверял, что завершившие вакцинацию препаратом CoronaVac получат международный сертификат о вакцинации.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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