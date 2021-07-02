 

Володин: ПА ОДКБ учредит институт государств-партнеров

02.07.2021, 0:22, Разное
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Партнеры получат право совещательного голоса, они смогут участвовать в подготовке документов, выработке коллективных решений, пояснил Володин. По его словам, интерес к сотрудничеству в рамках ПА ОДКБ проявляет целый ряд государств.

“Предоставление статусов наблюдателей и партнеров в ОДКБ дает дополнительные возможности для активизации межпарламентского взаимодействия со странами и международными организациями, разделяющими наши принципы в работе”, – сказал председатель ГД.

Он призвал к усилению координации в рамках Парламентской ассамблеи ОДКБ. Необходимо эффективнее продвигать и отстаивать общую для организации повестку на международных площадках, считает Володин.

В ходе заседания парламентарии также обсудили сближение законодательства в сферах обороны, противодействия терроризму, цифровой безопасности и защиты избирательных прав граждан.

Володин отметил, что последнее время страны – члены ОДКБ все чаще сталкиваются с попытками вмешательства извне. Необходимо обсудить стандарт для проведения мониторинга за выборами, сказал спикер.

Обсудили законодатели стран ОДКБ и борьбу с пандемией. Володин предложил включить в повестку заседания тему законодательного обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Спикер ГД призвал поручить профильным комиссиям к следующему заседанию Совета ПА ОДКБ включить данный вопрос в Программу по сближению и гармонизации законодательства на 2021–2025 годы.

“Это позволит в рамках парламентского измерения реализовать решение, принятое главами наших государств», — заявил Володин.

Напомним, что членами ПА ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В числе наблюдателей – нижняя палата парламента Афганистана, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Народная скупщина Сербии.



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