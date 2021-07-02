СМИ: Экс-главу СБ ЮКОСа Пичугина этапировали из «Черного дельфина»

Бывшего руководителя службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, осужденного за организацию трех убийств и покушение на убийство, перевели из колонии «Черный дельфин» для следственных действий, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Пичугин был этапирован из «Черного дельфина», где отбывает пожизненный срок, для проведения следственных мероприятий», – отметил собеседник ТАСС.

Он не уточнил, куда именно отправили Пичугина и для каких следственных действий.

Напомним, Пичугин отбывает пожизненное заключение в ИК-6 в Соль-Илецке («Черный дельфин»).

В августе 2007 года он был признан виновным в организации трех убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Летом 2016 года просил о помиловании, но получил отказ. Повторно он просил о помиловании в 2017 году.

В том же году ЕСПЧ обязал Россию выплатить Пичугину более 15 тыс. евро. При этом в Минюсте пояснили, что решение не влечет отмены приговора.