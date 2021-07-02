В Ульяновской области обвиняемого в убийстве 13-летней девочки нашли спустя 20 лет

В Ульяновской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии и убийстве 13-летней школьницы, преступление было совершено в 1999 году, сообщили в ульяновском региональном управлении СК России.

По версии следствия, 12 августа 1999 года обвиняемый пьяным затащил девочку в лес около станции Рябина Радищевского района Ульяновской области, где надругался над ней, а затем задушил и скрылся в другом регионе. Только в прошлом году преступление удалось раскрыть после проведения генетической судебной экспертизы, по результатам которой установлен генотип злоумышленника, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, им оказался 59-летний мужчина, проживающий в Саратовской области, отбывавший на тот момент наказание в виде длительного лишения свободы за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений против личности. «Обвиняемый вину отрицал, выдвигая алиби, которое следствием было опровергнуто. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – пояснили в ведомстве.

Уточняется, житель города Сызрань обвиняется по статьям УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста» и «Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Накануне Следственный комитет начал расследование фактов сексуального насилия над детьми в центре для сирот в Иркутске. Ранее в приемную президента поступила жалоба о том, что один из воспитанников при попустительстве директора истязает других детей.