Неотъемлемая часть летнего образа: вписываем джинсы в любой стиль

Джинсы, как и вся одежда из денима, этим летом находится в тренде. Поэтому вы можете смело приобретать себе понравившуюся вам пару или несколько штук, чтобы пополнить свой гардероб. Универсальность джинсов заключается в том, что их можно легко и гармонично «вписать» в любой лук. Вот примеры.

Классический

Всем привычный образ джинсов прямого или свободного кроя и рубашки из натуральной ткани (например, льна) можно смело назвать классическим. Такой наряд будет актуальным в качестве повседневного рабочего, прогулочного, нарядного и пр.

Вместо джинсов можно надеть шорты, и это будет замечательный летний классический комплект. Или использовать укороченные брюки с пиджаком, что также смотрится восхитительно.

Романтический

Романтический стиль предполагает джинсы оригинального фасона или традиционные брюки в сочетании с креативной блузкой или свитером. Используйте для верха рюши, сборки, вышивки, мережку и прочие декоративные элементы. Вместо деталей можно использовать цветочный или растительный принт. Все это будет выглядеть романтично и привлекательно.

Бохо

Если вы являетесь поклонницей стиля бохо, для вас также есть множество вариантов. Отличный комплект составят шорты с ажурной кофтой, вязаной крючком, что сейчас очень модно. Дополнить образ можно оригинальным головным убором в виде шляпы, повязанного на голову платка или банданы.

Спортивный

Нет ничего проще, чем сочетать джинсы со спортивным стилем. Кажется, что они просто созданы для таких сочетаний. Достаточно в качестве обуви надеть кроссовки, а в качестве верха – футболку оверсайз. Подойдут кеды и спортивный топ, а также вся одежда, которая имеет отношение к спорту и которая вам очень нравится. Замечательным дополнением к образу станут модные солнцезащитные очки и спортивная сумка.

Модный

Если вы всегда держите руку на пульсе моды, наверняка вам известна тенденция отдавать предпочтение цветным джинсам. То есть вам нужно выбрать вместо денима любой другой импонирующий вам цвет. А верх подбирать в той же цветовой гамме, что позволит образу выглядеть целостным и законченным. Например, розовый цвет и такие же нежные его оттенки смотрятся просто восхитительно. Выбирайте любой фасон верха и низа, в любом варианте это будет выглядеть модно, стильно и очень эффектно.

Минималистичный

Это стиль, который находится в тренде не только в моде на одежду, но и в тенденциях интерьеров. То есть лаконичность во всем сегодня на гребне волны. Вам достаточно подобрать джинсы подходящего фасона и найти понравившуюся майку (однотонную футболку). Это будет выглядеть эффектно, стильно и креативно, поскольку образ не обязательно должен быть изобилующим большим количеством предметов одежды, аксессуаров или деталей.

Хипстерский

Сегодня в моде винтажный стиль. Однако не все готовы надеть исключительно старомодные вещи. И это правильно, поскольку сочетание нескольких стилей (которое в данном случае называется одним словом: хипстерский) – это также тренд сезона. Сочетайте укороченные модные сейчас джинсы и куртку свободного кроя с топом и босоножками на липучке «воспоминание о девяностых». Завершением образа могут стать солнцезащитные очки и маленькая сумка-клатч на длинном ремне.

Стиль гранж

Если вы являетесь поклонницей бунтарского практичного и креативного стиля, отдайте предпочтение комплекту из подвернутых внизу свободных джинсов, такого же свободного кроя топа (надетого на бюстгальтер без косточек) и больших объемных ботинок на высокой подошве. Сегодня такое сочетание (летней одежды и осенней обуви) является трендовым. Очки от солнца и прическа с приподнятыми волосами будут здесь смотреться максимально органично.