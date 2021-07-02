 

В России введут уголовную ответственность за отрицание единства русского, украинского и белорусского народов

02.07.2021, 10:08, Разное
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Депутат Государственной думы Ирина Яровая предложила дополнить статью 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма) запретом подвергать сомнению тезис о единстве русских, украинцев и белорусов.

В России введут уголовную ответственность за отрицание единства русского, украинского и белорусского народов– В годы Великой Отечественной войны важнейшей задачей гитлеровской пропаганды было разобщение трёх единокровно-братских народов – русских, украинцев и белорусов. Наши предки уничтожили коричневую чуму, но нацистскую идеологию подхватили некоторые элементы на Западе. Несколько десятилетий спецслужбы стран НАТО вели планомерную работу по подрыву единой общности восточных славян. Они печатали антинаучные книги, снимали националистические фильмы, организовывали лекции всяких шарлатанов с одной целью – доказать, что мы не братья, а всего лишь соседи. К сожалению, на этом поприще нашим врагам удалось достичь некоторых успехов и сейчас эту постгитлеровскую идеологию разделяет немало людей в республиках бывшего СССР. Именно поэтому задача поставить законодательный заслон этим идеям представляется архиважной. Теперь любой, кто посмеет усомниться в единстве русского, украинского и белорусского народов будет незамедлительно осуждён за реабилитацию нацизма, – заявила Яровая.

Инициативу уже поддержали все парламентские фракции. Поправки могут быть приняты сразу в трёх чтениях в ближайшее время. В этом случае с 1 сентября за публичное отрицание неразрывной связи русских, украинцев и белорусов будет грозить штраф до 5 миллионов рублей и заключение под стражу сроком до двух лет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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