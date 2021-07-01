Голова в песке

Никто из ответственных за российский футбол лиц и не собирается посыпать голову пеплом после провала на Евро-2020.



Тренер сборной РФ Станислав Черчесов. Фото: EPA

В ответе президента РФ Владимира Путина на вопрос про сборную РФ по футболу менее всего интересен был намек — или подобие намека — на некие кадровые изменения в штабе сборной. Сейчас активнее всего как раз и обсуждается, поступила ли команда сверху уволить или уволиться главному тренеру Станиславу Черчесову либо не поступила. Президент высказался в духе «решайте сами», что для любого облеченного властью чиновника смерти подобно — всегда есть риск ошибиться, поэтому российское футбольное начальство сделает все, чтобы узнать доминирующее мнение с самого верха и под него подстроиться. Такое трудно представить в Германии или Нидерландах — Йоахим Лев и Франк де Бур покинули свои посты по собственной воле и без всяких согласований. Но у нас, как известно, свой путь, так что гадать не советую — пусть президент РФС Александр Дюков с компанией помучаются.

Нет, я про другое. Я про «двигаться дальше, не посыпая голову пеплом», что прозвучало в конце короткого спича про футбол и про хоккей тоже. Вообще-то Владимир Владимирович может не беспокоиться — никто и не собирается посыпать голову субстанцией от продуктов сгорания. Это же принцип номер один всей нынешней российской власти, причем давний и укоренившийся даже в подсознании, о чем можно судить и по самому Владимиру Путину. Посыпать голову пеплом — это, помимо всего прочего, терзаться угрызениями совести, а с этим, тем более в публичном варианте, у нас большие-большие проблемы.

Когда голова в песке, как у страуса, пепел без надобности. Чтобы далеко от футбола не уходить,

можно вспомнить разве что знаменитое высказывание Леонида Слуцкого после провального Евро-2016: «Мы — говно». Сказал — и ушел с поста главного тренера сборной, не дожидаясь пинка.

Больше, пожалуй, ни от кого подобных признаний не дождаться, что обсуждение провала в высоких футбольных кругах вкупе с объяснениями самого Черчесова исчерпывающе и продемонстрировало.

Первое серьезное обсуждение выступления сборной РФ техническим комитетом Российского футбольного союза вышло предельно дипломатичным: результат признан неудовлетворительным, что само по себе смело, однако… решили, что тренер, конечно, несет ответственность, но его долг — продолжить работу с учетом проанализированных ошибок. Ясно, что не только в Черчесове дело, тем не менее глубоко копать высокая комиссия и не собиралась, вопрос в таком ракурсе на заседании и не стоял. Специалисты, пусть всего лишь первой инстанции, однако, были как раз те, о которых Владимир Путин и говорил и которые обошлись без рекомендаций. Вот будет заседание исполкома — к тому времени какая-то информация к действию, возможно, и будет получена футбольными бонзами.

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Тут ведь что важно? И показать, что народное мнение услышано, и не пойти у него совсем уж на поводу. Тут хитрость нужна, изворотливость, причем даже бо́льшие, чем у классных форвардов в штрафной площадке соперника. Я нисколько не сомневаюсь, что

наше футбольное чиновничество выйдет из трудной ситуации без потерь — не впервой, и ничего нового, кроме «спорт есть спорт» мы, пожалуй, не услышим.

Станиславу Саламовичу Черчесову сейчас, конечно же, достается. Так не меньше достается его коллегам, даже вполне успешно выступающим на этом Евро. Главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, чья команда одержала победу над сборной Германии, костерят все кому не лень за унылый футбол, тем не менее англичанам только еще одно украинское чудо может помешать быть в полуфинале. И Роберто Манчини за натужную победу сборной Италии над сборной Австрии жестко критиковали, а Йоахима Лева вовсе после полутора десятков лет в основном успешной работы со сборной Германии проводили чуть ли не проклятиями. И к примеру, если чуть ли не главные фавориты — бельгийцы — оступятся, то и Роберто Мартинесу не поздоровится.

Кого точно не уволят, так это главных тренеров сборных Швейцарии, Чехии, Дании и Украины — команд, весело и отважно потеснивших фаворитов и вполне способных пройти дальше. Кто-то из четвертьфинальной пары Чехия — Дания обязательно будет в полуфинале, что само по себе событие. И не стоит сокрушаться по поводу печальной участи фаворитов (прежде всего немецкой и французской сборных) — их беды локальны и ограничены по времени, а запас сил и возможностей колоссальный. В конце концов, чемпионат мира — 2022, если ситуация с пандемией не ухудшится, состоится совсем скоро, возможность реванша всегда есть.

У нас же с футбольными перспективами как-то не очень — тут я куда меньший оптимист, чем Владимир Путин. Хотя если все наше сообщество придет к мнению, что само по себе попадание в финальную часть что чемпионата мира, что чемпионата Европы — уже успех, то и страстей по Черчесову, как и по любому другому тренеру, будет меньше.

Если работу Станислава Саламовича оценивать по этой мерке, то претензий никаких. Можно продолжать без посыпания головы пеплом. Правда, увольнять все равно придется, и достаточно быстро.

Владимир Мозговой

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