 

Китай и Россия используют ООН для противодействия интересам США

01.07.2021, 23:44, Разное
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Китай выигрывает  выборы и занимает ведущие  позиции в ряде агентств ООН

By Adam Shaw | Fox News

ЭКСКЛЮЗИВ : Согласно новому докладу   Фонд защиты демократий  (Foundation for Defense of Democracies – FDD), опубликованному в среду,  Китай и Россия используют свое влияние в Организации Объединенных Наций для  противодействия интересам США и продвижения своих авторитарных интересов на мировой арене

“Несмотря на статус Америки как лидера свободного мира, борца за права человека и крупнейшего финансового спонсора системы ООН, авторитарные режимы, управляющие Китаем, Россией, Ираном и другими государствами-изгоями, все чаще используют системы, созданные Вашингтоном после Второй мировой войны  для поддержания  мирного  международного порядка», – говорится в докладе Фонда защиты демократий (FDD).

США,  в течение многих лет, борются с растущим влиянием Китая в ООН,  хотя именно они  вносят большую часть денег в  бюджеты  различных  органов  этой  организации. Администрация Трампа прекратила финансирование  или вышла из ряда агентств,  это произошло вследствие  опасений, что они настроены антиамерикански и не продвигают интересы США.

Администрация вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из-за  её  якобы прокитайского предвзятого отношения к истокам пандемии COVID-19 и   из  Совета по правам человека из-за  спорного членства   Китая и предполагаемой антиизраильской предвзятости, а также забрала свои  деньги из агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) за  его  антиизраильскую предвзятость. Администрация Байдена решила отменить эти меры.

Никки Хейли, бывший посол США в Организации Объединенных Наций при тогдашнем президенте Дональде Трампе, которая проводила  в  ООН жесткую линию в отношении Китая, написала предисловие к докладу и предупредила, что другие страны опасаются растущего влияния коммунистического режима на организацию.

«Как и Россия, Пекин использует свое место в Совете Безопасности, чтобы блокировать этически правильные и оправданные  меры», – пишет она. «Не менее тревожно и то, что Китай незаметно коррумпирует Организацию Объединенных Наций сверху донизу. Пекин контролирует практически все агентства ООН. Его действия злонамеренны и часто катастрофичны».

Хейли, указывая на такие учреждения, как ВОЗ,  предупредила, что, хотя иногда реформы  ещё  возможны,  зачастую  эти учреждения  уже  нереформируемы.

«Борьба с  ВОЗ иллюстрирует еще одну печальную реальность: многие агентства ООН сгнили,  то есть коррумпированы и неэффективны. Соединенные Штаты должны попытаться исправить положение, где это возможно. Тем не менее, мы не должны  попасть в ловушку, ошибочно принимая процесс за прогресс», – говорит она. «Некоторые части Организации Объединенных Наций просто невозможно спасти. Иногда нам лучше оставить их позади».

В докладе говорится о том, как Китай реализует «многостороннюю стратегию», которая включает в себя контроль над органами, разрабатывающими стандарты, и агрессивное продвижение международной инфраструктурной программы, известной как «Один пояс, один путь», получившей высокую оценку ряда официальных лиц ООН.

В докладе  отмечается,  что  Китай усилил свое влияние и выиграл ряд выборов, чтобы доминировать над третью специализированных агентств ООН, получив при этом множество мест в трибуналах, советах и ​​других структурах  внутри ООН.

Одновременно, авторы доклада обвиняют Россию в использовании границы для прикрытия несоблюдения международных соглашений и защиты Сирии и Ирана от ответственности перед  такими  органами, как Совет Безопасности ООН.

В докладе содержится призыв к США, в том числе Государственному департаменту и Конгрессу, вести борьбу за реформирование  агентства за агентством, чтобы восстановить руководимый США порядок.

В докладе  FDD указывается на ряд органов, в которых большее участие и финансирование США не может спасти эти агентства, включая БАПОР, Совет по правам человека, Временные силы ООН в Ливане и Международный уголовный суд.

В отчете цитируется пандемия COVID-19 и неправильное обращение с ней ВОЗ как доказательство того, что США не должны ждать  и  решительно  выступить против пагубного влияния таких стран, как Китай и Россия, в ООН.

«Когда Китай может взять под свой контроль организации, Китай побеждает, а Америка и наши союзники проигрывают», – сказал Fox News Ричард Голдберг из FDD. «Какой будет следующий COVID-19? Какая будет следующая международная организация, которая будет захвачена Китаем, Россией или другими противниками США, которая будет работать против наших интересов и стоить, возможно, к сожалению, большего количества жизней американцев, большего количества американских ценностей в будущем”



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