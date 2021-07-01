Правозащитники просят посольства рекомендовать, чтобы Венедиктова вернула Мамедову “департамент войны” в Офисе генпрокурора

Коллективное обращение опубликовал центр прав человека ZMINA 1 июля.

30 июня этот департамент забрали из подчинения у замгенпрокурора Гюндуза Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала его под свое руководство.

Авторы документа выразили обеспокоенность действиями Венедиктовой. Решение о переподчинении департамента – необоснованное, такие действия сведут на нет все достижения в расследовании преступлений, совершенных в ходе войны на Донбассе, считают они.

“Расследование и преследование тяжких международных преступлений требует специальных навыков и знаний, иной инфраструктуры и законодательной базы – совершенно иного подхода, чем тот, который используется для преследования обычных преступлений. Это изменение, которое Мамедов активно продвигает своей самоотверженной работой с 2016 года, сначала – в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя, а с октября 2019 года – на центральном уровне в Офисе генерального прокурора”, – подчеркивается в обращении.

Инициативы Мамедова внесли существенный вклад в развитие передовой практики преследования за тяжкие преступления на национальном уровне, считают авторы письма. Прокуроры “департамента войны” нуждаются в поддержке, им необходимо развивать знания и навыки применения международных правовых стандартов, отмечается в документе.

Решение Венедиктовой ошеломляет, добавили правозащитники.

“Никто из них [прокуроров], включая самого генерального прокурора, не обладает соответствующими знаниями, опытом или даже концептуальным пониманием вышеизложенного. Поэтому ее мотивы неясны. Однако ясно то, что назначение кого-то для руководства этой работой в отсутствие необходимых знаний и опыта окажет губительное воздействие на все позитивные разработки и планы и поставит крест на любых надеждах на справедливость для жертв тяжких преступлений”, – пишут авторы обращения.

Они изложили свою просьбу к послам и международным организациям:

рекомендовать Венедиктовой отменить решение о переподчинении “департамента войны” и вернуть его под контроль Мамедова, воздержаться от “дальнейших попыток” подорвать усилия, направленные на обеспечение правосудия и ответственности за тяжкие международные преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в Украине;

рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить независимость прокуроров из “департамента войны” и самого Мамедова.

Подписали обращение порядка 20 организаций и правозащитников, среди них – адвокаты семей Небесной сотни Евгения Закревская и Виталий Тытыч, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, центр прав человека ZMINA, “Донбасс SOS”, Крым ЅОЅ”, DEJURE Foundation.

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче “департамента войны” от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне.

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют “неоднозначным пророссийским политиком”. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию “Правовое государство”, где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—