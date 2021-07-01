 

Правозащитники просят посольства рекомендовать, чтобы Венедиктова вернула Мамедову “департамент войны” в Офисе генпрокурора

01.07.2021, 23:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Коллективное обращение опубликовал центр прав человека ZMINA 1 июля. 

30 июня этот департамент забрали из подчинения у замгенпрокурора Гюндуза Мамедова и передали другому заместителю главы ОГП – Максиму Якубовскому. Сегодня генпрокурор Ирина Венедиктова забрала его под свое руководство. 

Авторы документа выразили обеспокоенность действиями Венедиктовой. Решение о переподчинении департамента – необоснованное, такие действия сведут на нет все достижения в расследовании преступлений, совершенных в ходе войны на Донбассе, считают они. 

“Расследование и преследование тяжких международных преступлений требует специальных навыков и знаний, иной инфраструктуры и законодательной базы – совершенно иного подхода, чем тот, который используется для преследования обычных преступлений. Это изменение, которое Мамедов активно продвигает своей самоотверженной работой с 2016 года, сначала – в прокуратуре Автономной Республики Крым и города Севастополя, а с октября 2019 года – на центральном уровне в Офисе генерального прокурора”, – подчеркивается в обращении. 

Инициативы Мамедова внесли существенный вклад в развитие передовой практики преследования за тяжкие преступления на национальном уровне, считают авторы письма. Прокуроры “департамента войны” нуждаются в поддержке, им необходимо развивать знания и навыки применения международных правовых стандартов, отмечается в документе. 

Решение Венедиктовой ошеломляет, добавили правозащитники. 

“Никто из них [прокуроров], включая самого генерального прокурора, не обладает соответствующими знаниями, опытом или даже концептуальным пониманием вышеизложенного. Поэтому ее мотивы неясны. Однако ясно то, что назначение кого-то для руководства этой работой в отсутствие необходимых знаний и опыта окажет губительное воздействие на все позитивные разработки и планы и поставит крест на любых надеждах на справедливость для жертв тяжких преступлений”, – пишут авторы обращения. 

Они изложили свою просьбу к послам и международным организациям:

рекомендовать Венедиктовой отменить решение о переподчинении “департамента войны” и вернуть его под контроль Мамедова, воздержаться от “дальнейших попыток” подорвать усилия, направленные на обеспечение правосудия и ответственности за тяжкие международные преступления, совершенные во время вооруженного конфликта в Украине;
рекомендовать президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить независимость прокуроров из “департамента войны” и самого Мамедова. 

Подписали обращение порядка 20 организаций и правозащитников, среди них – адвокаты семей Небесной сотни Евгения Закревская и Виталий Тытыч, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, центр прав человека ZMINA, “Донбасс SOS”, Крым ЅОЅ”, DEJURE Foundation. 

Контекст:

Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан в 2019 году в структуре Генпрокуратуры, а затем продолжил свою работу и в Офисе генпрокурора.

Он занимается делами о незаконном и насильственном перемещении лиц, нарушении экологических норм, разрушении культурных ценностей, преследовании по политическим и религиозным убеждениям, принуждении к службе в вооруженных силах страны-оккупанта, милитаризации детей, использовании запрещенных средств ведения войны. Также департамент координирует расследования о захвате Крыма Россией, крушении MH17 на Донбассе, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, захвате моряков в Керченском проливе, сбивании украинского пассажирского самолета в Иране.

Инициатором и идеологом создания этого подразделения на центральном уровне был Мамедов. В его же подчинении до последних дней и находился этот департамент. Теперь за Мамедовым остается только департамент защиты интересов детей и противодействия насилию.

Решение Венедиктовой о передаче “департамента войны” от Мамедова Якубовскому критиковали правозащитники. По их мнению, благодаря Мамедову в производствах по сбитому самолету MH17, факту вооруженной агрессии РФ против Украины, военным преступлениям и преступлениям против человечности, совершаемым оккупационными властями в Крыму и на Донбассе, был достигнут реальный прогресс и уважительной причины для его отставки нет.

1 июня Якубовский подписал приказ о лишении Мамедова доступа к гостайне. 

В то же время Якубовского давно связывают с лидером политсовета “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком, которого правозащитники называют “неоднозначным пророссийским политиком”. Еще в 2020 году ряд правозащитных организаций, а также потерпевшие по делам Евромайдана требовали увольнения Якубовского. По их словам, организацию “Правовое государство”, где он работал, пророссийские политики активно использовали для дискредитации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Якубовский также фигурировал в расследовании hromadske – по данным журналистов, происхождение его доходов сложно объяснить.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.11 / Ряд украинских военных чиновников при увольнении получили выплаты, превышающие их годовую зарплату

28.06 / Банки получат субсидии на льготные автокредиты для семей с детьми и медиков

13.11 / Лукашенко отказался освобождать из тюрем задержанных оппозиционеров

10.05 / Во Львове двухлетний ребенок выпал с восьмого этажа

23.11 / Комаровский назвал единственный способ не заболеть коронавирусом

06.12 / Сторонники Санду на митинге в Кишиневе потребовали срочной отставки правительства

24.07 / СК назвал самую пострадавшую от невыплаты зарплат категорию работающих в Москве

13.07 / В Хабаровске прошло ночное шествие в поддержку арестованного губернатора

29.07 / СБ ООН вывел из-под санкций поставки в КНДР медоборудования

29.05 / Просил дать “пописать”. Патрульные Киева задержали экс-игрока “Шахтера” и сборной Украины, он был за рулем с признаками алкогольного опьянения – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика