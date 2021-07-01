Патрульного, который препятствовал работе журналиста Кутепова, будут судить

Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда Кутепов вел прямую трансляцию с митинга представителей малого и среднего бизнеса напротив здания Кабмина.

“Полицейский, находясь на дежурстве по охране общественного порядка, не представившись и не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого вытолкал его на тротуар парка. Несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, полицейский выбил из его рук мобильный телефон, которым тот вел видеосъемку, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам”, – говорится в сообщении.

Патрульного обвиняют по ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 Уголовного кодекса (умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности и повреждение имущества).

Контекст:

Конфликт Кутепова с полицейскими произошел во время съемки акции протеста предпринимателей, которые выступали против карантина у здания Кабмина 29 апреля прошлого года. К Кутепову и его коллеге подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, попросили журналистов покинуть проезжую часть. Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район. Кутепов отказался, после чего полицейские вытолкали его с газона. “Или забираешь [камеру], или я сломаю”, – сказал один из полицейских журналистам.

По данным hromadske, Кутепову сломали стабилизатор для камеры.

ГБР в тот же день сообщило, что открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины на основании материалов СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за применения силы к журналисту и призвал расследовать его.

2 июня патрульному сообщили о подозрении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—