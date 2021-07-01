 

Патрульного, который препятствовал работе журналиста Кутепова, будут судить

01.07.2021, 23:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел в апреле 2020 года, когда Кутепов вел прямую трансляцию с митинга представителей малого и среднего бизнеса напротив здания Кабмина.

“Полицейский, находясь на дежурстве по охране общественного порядка, не представившись и не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого вытолкал его на тротуар парка. Несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, полицейский выбил из его рук мобильный телефон, которым тот вел видеосъемку, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам”, – говорится в сообщении.

Патрульного обвиняют по ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 Уголовного кодекса (умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности и повреждение имущества).

Контекст:

Конфликт Кутепова с полицейскими произошел во время съемки акции протеста предпринимателей, которые выступали против карантина у здания Кабмина 29 апреля прошлого года. К Кутепову и его коллеге подошло несколько патрульных полицейских и, как слышно на видео, опубликованном телеканалом, попросили журналистов покинуть проезжую часть. Позже журналисты снимали митинг с холма на противоположной от Кабмина стороне дороги. Полицейские попросили покинуть и этот район. Кутепов отказался, после чего полицейские вытолкали его с газона. “Или забираешь [камеру], или я сломаю”, – сказал один из полицейских журналистам.

По данным hromadske, Кутепову сломали стабилизатор для камеры.

ГБР в тот же день сообщило, что открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины на основании материалов СМИ.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность из-за применения силы к журналисту и призвал расследовать его.

2 июня патрульному сообщили о подозрении.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Бренд Hyundai опубликовал изображения нового Hyundai Ioniq 5

26.03 / Das Erste – финал саммита ЕС станет дебютом Байдена

02.06 / Ветеран Майман: Кива начал дружить с хозяином спортклуба, через несколько месяцев того застрелили и теперь клуб возглавляет охранник Кивы

05.03 / В Киеве 8 марта пройдет Марш женщин. Традиционалисты обещают прийти “спасать феминисток”

11.02 / Fox – иммиграционная политика Байдена — наказание американцев за «белый шовинизм»

18.10 / Выборы главы Северного Кипра. Сторонник объединения острова потерпел поражение

14.08 / Турецкие гиды придумали мошенничество с использованием коронавируса

09.05 / Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову

16.08 / Дочь Назарбаева подтвердила смерть сына

03.08 / Десантник рассказал детали конфликта с бойцами Росгвардии в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика