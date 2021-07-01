 

Посла Чехии хотят вызвать в МИД РФ из-за требований Праги о компенсации за взрывы во Врбетице

01.07.2021, 23:38, Новости дня
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Захарова назвала требования чешской стороны “фантасмагорией, граничащей (а иногда и переходящей границу) с абсурдом”.

“Вердикт наш прост. Прага запуталась в версиях, в собственных интересах (к национальным это не имеет никакого отношения) и переключилась на создание мифологии и продвижение собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Предложения чешской стороны о проведении обсуждения ее претензий рассматриваем как неприемлемые. Свое отношение к этой политизированной возне в ближайшее время изложим главе чешской дипломатической миссии в Москве (который будет вызван в МИД России)”, – сказала она.

Контекст:

Замминистра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал послу России Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием полной компенсации за ущерб, причиненный в результате взрыва в чешской Врбетице. Чешская сторона оценивает ущерб в 650 млн крон (около $30,5 млн).

В конце 2014 года на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице произошло несколько взрывов, в результате которых погибло два человека. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (около $47 млн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности к взрывам российской военной разведки. Чешская полиция предполагает, что, возможно, боеприпасы во Врбетице взорвались случайно – на самом деле спецслужбы РФ хотели взорвать их в Болгарии.

Информация о возможной причастности России к взрывам в Чехии стала причиной кризиса в отношениях двух стран. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.

МИД Чехии потребовал, чтобы Россия вернула всех высланных чешских дипломатов, однако ответа не последовало, в связи с чем Чехия объявила о дополнительном сокращении количества российских дипломатов в Праге. В конце апреля министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что в посольстве России в Праге и в посольстве Чехии в Москве будет работать по 32 сотрудника. Увеличение количества сотрудников дипмиссий возможно только на основе взаимности, подчеркнул он.

Чехию поддержали и другие страны ЕС – Латвия, Литва, Эстония и Словакия выслали российских дипломатов в знак солидарности.

Кремль отрицает причастность РФ к взрывам во Врбетице и обвиняет Чехию в провокациях. А после первых требований о компенсации в РФ заявили, что платить Праге не собираются.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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