 

Посольство США в Украине поздравило жителей поселка Новгородское с его переименованием в Нью-Йорк

01.07.2021, 23:38, Новости дня
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“Поздравляем жителей Нью-Йорка Донецкой области с возвращением к историческому названию благодаря межфракционному консенсусу в Верховной Раде Украины! Еще одна возможность отметить наши тесные связи. Мы большие поклонники вашего нового/старого названия”, – заявило посольство.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10159117275021936

Контекст:

Верховная Рада решила переименовать Новгородское в Нью-Йорк 1 июля.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти еще 3 февраля рекомендовал парламенту одобрить переименование поселка. Нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин тогда объяснял, что Нью-Йорк – его историческое название. По его словам, Институт национальной памяти поддержал эту инициативу. На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила сменить название поселка на Новгородское, поскольку прежнее “не очень-то по-русски звучало” и было созвучно с американским Нью-Йорком.

По данным исторического проекта “Этнографический Донбасс”, населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, написал “Главком”. Однако оба проекта были отозваны в связи с переизбранием парламента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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