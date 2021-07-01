 

Полицейских, которые душили шлангом и били мужчину стулом, пытаясь получить показания, будут судить – ГБР

01.07.2021, 23:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Перед судом предстанут пять правоохранителей, проинформировала пресс-служба ГБР. 

Речь идет о происшествии, которое произошло в феврале в Городище. Тогда в Офисе генпрокурора информировали, что 28-летний мужчина с многочисленными травмами обратился в больницу за помощью и рассказал об избиении правоохранителями. Правоохранители сообщали, что его избивали двое полицейских. 

Следствие установило, что к преступлению причастны пятеро. Трое полицейских насильно доставили мужчину в отделение, двое из них – старшие участковые полиции – требуя признаться в преступлении, одевали наручники пострадавшему, били его руками, ногами, железным стулом (стул сломали) и душили шлангом в служебном кабинете, говорится в релизе. 

Третий, по данным правоохранителей наблюдал за этим несколько часов и не вмешивался. Еще двое, согласно сообщению, приехали позже и тоже не мешали издевательствам.

“Напротив, узнав о преступлении, скрыли его и не предоставили необходимой помощи пострадавшему. В результате избиения он получил ушибы лица, головы и спины, а также потерял зубы”, – говорится в релизе. 

Троих полицейских обвинили в пытках, совершенных группой лиц, им грозит до 10 лет лишения свободы, одного – в сокрытии преступления (до трех лет лишения свободы), еще одного – в сокрытии преступления, совершенного подчиненным (от пяти до семи лет лишения свободы). 

В ГБР уточнили, что этих правоохранителей отстранили от работы в феврале, двое находятся под арестом. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Япония заявила о необходимости решить вопрос с Курилами

30.04 / Франция откроет границы для иностранных туристов 9 июня

10.02 / В РФ стартуют продажи «неубиваемого» смартфона Doogee S86

01.08 / Охлобыстин рассказал об изменениях в «Современнике» без Ефремова

29.07 / В Армении отреагировали на азербайджано-турецкие учения

21.01 / Новая администрация США заявила о намерении продлить ДСНВ на пять лет

27.07 / Слух грызунам восстановил прототип оптического слухового аппарата

06.08 / Раскрыты подробности обрушения моста на военных учениях в ЕАО

23.01 / Россия под разными предлогами затягивает решение конфликта на Донбассе мирным путем – МИД Украины

17.07 / У “Голоса” две кандидатуры на выдвижение в мэра Киева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика