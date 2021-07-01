Выпущено свежее обновление для операционной системы Windows 10

В компании Microsoft заявили, что последнее обновление KB5004760 для операционной системы Windows 10 решает целый ряд проблем, возникавших в работе устройств.

В частности, PDF-файлы наконец-то начали открываться в браузере Internet Explorer одиннадцатой версии. Также они уже работают на приложениях, которые основаны на WebBrowser Control 64-разрядной версии.

Ранее при открытии таких файлов в «акробате» фон был неприятно серого цвета. Эту ошибку также удалось устранить, что пользователи увидят, обновив свою операционку. Разработчики напоминают, что данная версия обновлений предназначена для Windows 10, относящейся к версии 1903. Патч можно загрузить автоматически или же вручную.