 

LG обещает выпустить в июле новую модель телевизора QNED Mini LED

01.07.2021, 23:36, Новости дня
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По информации, полученной в компании LG, новая модель смарт-телевизоров QNED Mini LED выйдет на мировой рынок уже в текущем месяце. Речь идет об устройствах премиум-класса, уточняют эксперты.

Особенность данных телевизоров состоит в испольвании новой технологии Quantum Dot NanoCell, работающей на квантовом уровне. Производитель сообщает о намерении выпустить устройства с размером экранов от 65 до 85 дюймов.

Разрешающая способность также неодинакова. LG предложит покупателям формат 4К или 8К. Изображение обеспечат до 30 тысяч светодионов. Частота обновления кадров составит 120 Гц. О ценах на новые модели телевизоров в компании пока ничего не сообщают, хотя можно догадываться, что стоимость не будет маленькой.



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