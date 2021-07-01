LG обещает выпустить в июле новую модель телевизора QNED Mini LED

По информации, полученной в компании LG, новая модель смарт-телевизоров QNED Mini LED выйдет на мировой рынок уже в текущем месяце. Речь идет об устройствах премиум-класса, уточняют эксперты.

Особенность данных телевизоров состоит в испольвании новой технологии Quantum Dot NanoCell, работающей на квантовом уровне. Производитель сообщает о намерении выпустить устройства с размером экранов от 65 до 85 дюймов.

Разрешающая способность также неодинакова. LG предложит покупателям формат 4К или 8К. Изображение обеспечат до 30 тысяч светодионов. Частота обновления кадров составит 120 Гц. О ценах на новые модели телевизоров в компании пока ничего не сообщают, хотя можно догадываться, что стоимость не будет маленькой.