Силовики смогут отслеживать местоположение россиян по телефону

Сотрудники правоохранительных и силовых структур получили доступ к данным телефонов россиян. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, стражи порядка смогут получать информацию о геолокации мобильных устройств для поиска пропавших людей. Доступ будет представлен им сразу же после получения заявления об исчезновении человека. Но в течении двух суток им будет необходимо получить соответствующие разрешение суда или остановить поиск, сообщает Ura.ru.