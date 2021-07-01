Эксперт: Отмена земельного моратория ничего не даст Зеленскому в ближайшей перспективе

«Большинству украинцев все равно», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Украинского аналитического центра Алексей Охрименко, комментируя открытие рынка земли в Украине и надежды президента страны Владимира Зеленского поднять этим свой рейтинг.

«На сегодняшний момент основные владельцы земли в Украине – это жители сел, – сказал эксперт. – Жителям городов, честно говоря, плевать на открытие рынка земли. При этом большинство украинцев проживает в городах».

Открытие рынка земли может поднять рейтинг Зеленского только в глазах жителей сельской местности – но политически активны именно горожане, отметил эксперт, именно они влияют на выборы, а сельчане зачастую голосуют так, как сказал председатель сельсовета.

«Поэтому я бы не согласился с президентом Зеленским, что это сильно поднимет его рейтинг. Большинство украинцев просто удивится тому, что, оказывается, что-то произошло. Будут ли они благодарить по этому поводу Зеленского или восхищаться им? Конечно, нет. Он скорее пытается поднять такими действиями свой рейтинг», – считает Охрименко.

По его мнению, открытие рынка земли может сработать на рейтинг украинского президента только к 2024 году, когда будет разрешена продажа земли юридическим лицам. «Вот тогда украинские олигархи, которые скупят земли, будут благодарны Зеленскому за возможность хорошо заработать», – сказал собеседник.

С четверга на Украине отменяется мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, действовавший 20 лет. Теперь в течение двух с половиной лет разрешается продажа земельных паев, однако лишь физическим лицам и в размере не более 100 га «в одни руки». При этом иностранцы купить землю на Украине не смогут до проведения всеукраинского референдума.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Новый закон, позволяющий банкам с иностранными инвестициями владеть сельскохозяйственными землями в стране, приведет к потере 72% территорий государства, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.