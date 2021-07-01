Зачем Петербургу губернатор с нулевой толерантностью?

Александр Беглов призвал проявлять нетерпимость к невакцинированным гражданам. Стоит ли бояться столь резких заявлений чиновника?

Фото: РИА Новости

В путинской РФ с некоторых пор народился особый тип коверных губернаторов, на фоне которых величие Самого особенно удачно выпирает. Вряд ли, впрочем, их специально назначают на серьезные и ответственные должности с этой PR-целью. Скорее всего, система сама стихийно порождает губернаторов-клоунов на свет в порядке, так сказать, самодержавно-вертикального биоценоза.

Порой их прогоняют со двора, как, например, эксцентричного волостеля Орловской области Вадима Потомского, долгое время забавлявшего почтеннейшую публику скетчами вроде того, в котором Иван Грозный и его больной сын «ехали из Москвы в Петербург», причем сын все-таки «помер, его просто не успели вылечить».

Порой их продолжают напутствовать снисходительной президентской улыбкой, как кубанского воеводу Вениамина Кондратьева, прославившегося репризами о Краснодарском «анальном крае», а также о намерении активно «интуичить» (именно в этот момент В. Путин в ходе видеопартхозактива не удержался от улыбки) и об «обсеменении жителей нашего края коронавирусом».

В этом бесспорно ярком, хотя и несколько пониженно ответственном политряду прочные позиции удерживает и нынешний петербургский губернатор Александр Беглов.

Его цирковой конек — «амбивалентные» каламбуры и комедийные трюки в ходе публично-массовых выступлений.

В анналы городской истории уже вошел шедевральный пассаж (которому вполне мог бы позавидовать великий магистр этого жанра В.С. Черномырдин), где в автономно самоорганизующихся устах градоначальника петербуржцы предстали сразу в нескольких пикантных ипостасях: «В нашем городе живут активнутые, противные… В нашем городе живут активные, креативные, волевые люди».

Из той же «амбивалентной» серии и недавно нашумевшее заявление губернатора Беглова в эфире телеканала «78» о «нулевой толерантности» к невакцинированным согражданам: «Мы не должны… или должны относиться к таким людям с нулевой толерантностью».

В этой связи эпичный удар Александра Беглова в рынду на открытии праздника «Алые паруса», где в едином обсеменительно-коронавирусном порыве на Дворцовой сгрудились тысячи человек и где петербургский губернатор, подобно сове из мультфильма про Винни Пуха, оборвал веревку колокольчика, выглядит просто завершением многолетней клоунской многоходовочки.

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И нет никакой нужды сурово супить брови и вспоминать о том, что «нулевая толерантность» (к слову, термин и феномен, рожденный в «нежелательной организации» под названием США) — это вполне конкретное юридическое понятие, касающееся исключительно правонарушений, а не вообще тех или иных неугодных власти поступков граждан. А поскольку нежелание некоторых жителей РФ вакцинироваться не может быть признано правонарушением, о чем говорил президент РФ В. В. Путин, то и никакой «нулевой толерантности» к ним власть — то есть полиция и суды — применять не могут, так сказать, по определению.

И вряд ли стоит лишний раз напоминать, что именно Петербург в период правления «амбивалентного говоруна» А. Беглова стал всероссийским чемпионом по смертности от коронавируса.

И отнюдь не по причине недостатка «нулевой толерантности» к невакцинированным, а по причине амбивалентного раздолбайства городской власти.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков упомянул об «ответственности кого-то за продолжение вспышки» коронавируса в том случае, если она таки произойдет по итогам «Алых парусов». Ну и что с того? Губернатор уже заявил, что «при выдаче билетов мы предупредили каждого, что окончательный выбор остается за ним. Рассказали о возможных рисках». Дескать, наше дело предупредить, а то, что вместо положенных трех тысяч на Дворцовую площадь набилось несколько десятков тысяч выпускников, — это не к нам. Они там топтались на свой страх и риск.

Но все это, повторяю, никакого отношения к Александру Беглову не имеет. Художника надо судить по законам того жанра, в котором он подвизается. И в этом плане, на мой скромный арт-критический взгляд, текущий петербургский губернатор жанрово безупречен.

Даниил Коцюбинский, историк, специально для «Новой в Петербурге»

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