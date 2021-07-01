В Кремле отреагировали на слова Зеленского о желто-голубом флаге над Госдумой

Как пишет агентство ТАСС, в эфире российского “Первого канала” Песков сказал, что “над Госдумой развевался и будет дальше развеваться все-таки российский триколор”.

Также спикер Кремля уверен, что у украинцев и россиян общая не часть истории, как говорил Зеленский, а “общая история в целом”. Песков считает украинцев и россиян “одним народом” и называет это очевидным фактом.

Спикер заявил, что президент России Владимир Путин готовит “статью по украинской тематике”.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

30 июня президент РФ Путин заявил, что считает украинцев и россиян “одним народом” и поэтому Украину не внесли в список “недружественных стран” в РФ. Зеленский 1 июля ответил, что у украинцев и россиян много общего, но они не являются одним народом.

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