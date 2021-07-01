Си Цзиньпин пообещал “разбить голову” всем угнетателям Китая

Си Цзиньпин отметил, что китайский народ “никогда не запугивал, не угнетал и не порабощал другие народы”.

“Китай не делал этого в прошлом и не делает этого сейчас. А тот, кто попытается сделать это, натолкнется на железную стену плоти и крови китайского народа численностью 1,4 млрд человек и разобьет себе голову”, – сказал он.

Рекламируя успех партии, китайский лидер заявил, что “великое обновление китайской нации вступило на необратимый исторический путь”, написала газета.

Глава КНР сказал об осторожном подходе к отношениям с США и “правильном балансе сотрудничества, а не конкуренции и борьбы”.

Речь Си Цзиньпина на площади Тяньаньмэнь в Пекине продолжалась около часа, обратила внимание радиостанция ВВС. Он говорил об основной роли Компартии в развитии страны. Глава КНР предупредил, что попытки посторонних сил отделить ее от народа обречены на провал.

Слова китайского руководителя прозвучали на фоне западной критики политики Китая в Синьцзяне, которую Вашингтон называет геноцидом, и в Гонконге, где с прошлого лета у жителей фактически отобрали большинство свобод, которыми они прежде пользовались, сообщила BBC. Конфронтация между Китаем и США обостряется также из-за Тайваня, который Пекин считает мятежной провинцией.

Контекст:

У США и Китая, по данным агентства Reuters, есть разногласия по влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе по экономическим вопросам, ситуации в Гонконге и Тайване, а также относительно соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Штаты обвиняют Китай в геноциде уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств в этом регионе).

В феврале 2021 года Китай призвал США наладить диалог. Но для этого, подчеркнул глава МИД КНР Ван И, Вашингтон должен прекратить “очернять” Коммунистическую партию Китая, не вмешиваться во внутренние дела Китая, касающиеся Гонконга, Синьцзяна и Тибета, а также не поднимать вопрос о независимости Тайваня, сообщило издание Global Times.

Администрация президента США Джо Байдена называла отношения США и Китая “главным геополитическим испытанием XXI века”. “Китай – единственная страна с экономической, дипломатической, военной и технологической мощью, способная серьезно бросить вызов стабильной и открытой международной системе правил, ценностей и отношений. Наши отношения с Китаем будут конкурентными, когда это нужно, совместными, когда это возможно, и состязательными, когда это необходимо”, – сказано в мартовском заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

В марте на Аляске состоялся первый раунд китайско-американских переговоров высокого уровня, в которых участвовали Блинкен и Ван И. На встрече американская сторона выразила недовольство политикой Китая в Синьцзяне, Гонконге, Тайване, а также кибератаками на США и экономическим давлением на союзников. Каждое из этих действий угрожает порядку, который поддерживает глобальную стабильность, сказал госсекретарь. В ответ китайская сторона обвинила США в ведении переговоров с позиции силы.

В конце марта на своей первой на посту президента пресс-конференции Байден заявил, что американские власти вместе с союзниками хотят заставить Китай следовать международным правилам в соблюдении прав человека. Он также сказал, что у Китая есть цель – “стать ведущей страной в мире, самой богатой, самой могущественной”. “Но пока я на посту, этого не произойдет”, – подчеркнул Байден.

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