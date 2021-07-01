В Турции разрешили получать третью дозу вакцины от коронавируса

Министр отметил, что выбор вакцины для прививки остается исключительно за пациентом. В Турции зарегистрированы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, китайская Coronavac и российский “Спутник V”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Турция занимает шестое место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. В стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 5,4 млн случаев коронавируса, умерло 49,8 тыс. человек.

По данным Bloomberg, в Турции ввели 50,7 млн доз вакцины от коронавируса, полностью вакцинированы 18,3% населения.

3 июня президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что получил третью дозу вакцины против коронавируса. Эрдоган получил первую дозу китайской вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech в январе, вторую прививку – в феврале, третью – в марте.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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