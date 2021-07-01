Рада приняла закон о коренных народах, в Украине открылся рынок земли. Главное за день

Рада одобрила закон о коренных народах

1 июля Верховная Рада приняла за основу и в целом закон о коренных народах. Документ признет крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины.

Открылся рынок земли

С 1 июля в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. Министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в первый день было заключено более 30 договоров в рамках рынка земли.

Законопроект об олигархах одобрили за основу

Верховная Рада на заседании 1 июля поддержала за основу президентский законопроект №5599 “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)”.

В мире сделали более 3 млрд прививок от COVID-19

В мире по состоянию на 1 июля сделали более 3,05 млрд прививок от коронавируса. Вакцинация стартовала в 180 странах.

В Украине теперь тоже есть Нью-Йорк

1 июля Верховная Рада решила переименовать поселок городского типа Новгородское Донецкой области в поселок городского типа Нью-Йорк.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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