 

Новая модель наушников Apple AirPods Pro 2 поможет отслеживать состояние здоровья владельца

01.07.2021, 22:42, Новости дня
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Как стало известно из компетентного источника, в будущем году «яблочная» компания намерена выпустить новую и не совсем обычную модель наушников Apple AirPods Pro 2. Кроме прочего, данное устройство будет обладать функциями, характерными для фитнес-браслетов.

В частности, гаджет сможет отслеживать состояние здоровья своего владельца. Расширение функционала – нес только дань моде, сколько коммерческая необходимость.

Несмотря на всю свою современность, наушники AirPods продаются не очень-то хорошо, сообщает источник. В поштучном исчислении продажи на 5-10 млн штук ниже, чем прогнозировали маркетологи. Теперь за счет улучшений они хотят нарастить продажи с нынешних 70-75 млн единиц в год минимум до 100 миллионов.



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