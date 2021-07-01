 

«Одноклассники» запускают сервис конвертации текста

01.07.2021, 22:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый сервис ProstoSlovo уже работает в декстопной версии «Одноклассников» и скоро станет доступным также для всех мобильных устройств, при помощи которых можно войти в данную социальную сеть.

Речь идет об облегчении процесса чтения для людей с дислексией. Напомним, что это особое расстройство, которое мешает детям быстро обучаться. В частности, оно проявляется в плохой способности воспринимать печатный тескт.

«Одноклассники» отчасти решают эту проблему, предоставляя возможность видеть тексты, набранные специальным шрифтом с выразительным начертанием букв и одинаковыми пробелами между словами. В данном случае речь идет именно о кирилличном шрифте, так как специальных шрифтов латиницей в сети немало.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Лукашенко: Порошенко – настоящий дипломат. Сейчас скажет так, через полдня, если надо, – наоборот

08.07 / Гендиректор ВОЗ: Мы явно не достигли пика пандемии

21.05 / Полиция задержала мужчину, который сорвал флаг Украины с админздания в Киеве

14.07 / “Хитросплетения, маневры, вбросы“. Кулеба рассказал о сотрудничестве с Ираном

19.08 / Участника незаконного украинского батальона задержали в Крыму

24.07 / СК назвал самую пострадавшую от невыплаты зарплат категорию работающих в Москве

17.04 / Мнения: Александр Невский решал прозаические задачи

02.08 / Полет двух космических туристов на МКС запланирован на конец 2021 года

25.07 / ЛНР подверглась обстрелу в преддверии усиления контроля за прекращением огня

03.06 / “Любовь тебя апгрейдит”. В новом сольном клипе Потап снялся босиком в усмирительной рубашке. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика