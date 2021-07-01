«Одноклассники» запускают сервис конвертации текста

Новый сервис ProstoSlovo уже работает в декстопной версии «Одноклассников» и скоро станет доступным также для всех мобильных устройств, при помощи которых можно войти в данную социальную сеть.

Речь идет об облегчении процесса чтения для людей с дислексией. Напомним, что это особое расстройство, которое мешает детям быстро обучаться. В частности, оно проявляется в плохой способности воспринимать печатный тескт.

«Одноклассники» отчасти решают эту проблему, предоставляя возможность видеть тексты, набранные специальным шрифтом с выразительным начертанием букв и одинаковыми пробелами между словами. В данном случае речь идет именно о кирилличном шрифте, так как специальных шрифтов латиницей в сети немало.