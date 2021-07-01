Ученые объяснили механизм появления более заразных штаммов SARS-CoV-2

Причиной того, что новые штаммы каронавируса имеют более высокий коэффициент заразности и сильную устойчивость к сопротивлению антител, можно объяснить, ссылаясь на ранее неизвестные изменения в составе спайкового белка. К примеру, варианты альфа и дельта отличаются этими изменениями, поэтому вариант дельта имел очень быстрое распространение на территории Индии и других стран.

Наличие изменений в составе спайкового белка SARS-CoV-2 может определять степень способности вируса к более быстрому распространению. Исследователями, представляющими Университет Дьюка, были предприняты попытки выяснить, какая механика служит основой этого процесса, чтобы отыскать способы контроля над ситуацией с массовым распространением вируса.

Специалисты рассчитали структурную модель SARS-CoV-2, которая позволила бы проводить детальное изучение изменений в составе спайкового белка. Результаты наблюдений продемонстрировали, что мутации влияют именно на движение спайкового белка. Один из соавторов исследования Рори Хендерсон говорит, что, несмотря на то, что цель всех вариантов вируса состоит в том, чтобы инфицировать клетки, каждый раз с новым вариантом появляются отличия в движении спайкового белка. Так, у бразильского и южноафриканского вариантов имеется один механизм, а, к примеру, у британского другой. Все изменения вируса направлены на то, чтобы сделаться еще более заразным.

Пока не понятно, каким образом результаты этого открытия могут повлиять на процесс разработки и совершенствования вакцин. По мнению специалистов, SARS-CoV-2, развиваясь в новые штаммы, будет постоянно вносить новые изменения в состав спайкового белка.

Источник: hightech.plus