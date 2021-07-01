Эксперт рассказал, опасно ли заниматься сексом в жару

Эксперт Сергей Тимофеев рассказал, опасно ли заниматься сексом в жаре. Для многих летом интим является самым настоящим испытанием.

Специалист рассказал, как активная половая жизнь влияет на самочувствие в жаркую погоду. Некоторые пары считают, что в условиях повышенной температуры секс может навредить организму, поэтому отказываются от данного занятия. Существует мнение, что секс на пляже является опасным. По словам эксперта, этот факт слишком преувеличен. Предки людей занимались сексом в горах и в пустыне. Специалист призвал не вступать в половые контакты на голом песке.

Еще есть предположение о том, что секс в жару представляет собой нагрузку на сердце. Это занятие является опасным только для тех, которые находятся в палате реанимации. Когда человеку жарко, то вряд ли он захочет вступать в интимные контакты. Не исключен вялый секс, во время которого партнеры просто могут уснуть. По словам Тимофеева, гораздо опаснее заниматься любовью после распития алкогольных напитков. В данном случае нагрузка на сердце может привести к инфаркту или же инсульту.

Специалист не рекомендует заниматься сексом в бассейне или же в грязном водоеме, в особенности это опасно девушкам. Влагалищная среда имеет определенный слизистый барьер, но не исключены молочницы и вагиниты. В море вода дезинфицированы за счет соли, но нет никаких исследований по поводу опасности секса в нем. Если человек является здоровым, то отсутствуют всяческие противопоказания.

Источник: omskzdes.ru