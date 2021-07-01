 

Музыкант Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусом

01.07.2021, 22:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Известный российский актёр и музыкант Пётр Мамонов госпитализирован в реанимацию с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказала супруга 70-летнего артиста Ольга Мамонова.

Женщина отметила, что Мамонов уже пятые сутки находится в реанимационном отделении больницы в Коммунарке. По словам Ольги, состояние актёра “очень тяжёлое”. Она добавила, что другой информации о муже у неё нет, сообщает Life.ru.

Пётр Мамонов знаменит россиянам как лидер рок-группы “Звуки Му”, которую он основал в 1980-х годах. Кроме того, он сыграл в таких известных отечественных фильмах, как “Остров” и “Царь”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.03 / Эксперт Сергей Бодров рассказал о включении функции невидимости в WhatsApp и Telegram

10.12 / Ахеджакова сравнила Лукашенко со Сталиным: Не знаю, кто хуже

11.05 / Строительство Троицкой линии московского метро идет полным ходом

05.03 / Мученицы – Личное мнение

24.08 / Как в Канаде убили существо, похожее на Человека-Мотылька

28.09 / Ученые нашли связь между употреблением алкоголя и уменьшением мозга

16.12 / Лана Дель Рей выходит замуж за музыканта, которого встретила на сайте знакомств

18.07 / Сатановский связал с конфликтом Армении и Азербайджана внезапную проверку войск РФ

10.03 / Пароль от карточки – Личное мнение

04.03 / Закатывание цен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика