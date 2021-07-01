Полицейских отправили в тюрьму за кражу янтаря в Калининграде

Суд отправил в колонию общего режима на сроки от двух до трех с половиной лет бывших сотрудников калининградской полиции за кражу янтаря, совершенную под видом обыска, на сумму свыше 14 млн рублей, и превышение должностных полномочий, заявили в СУ СКР по Калининградской области.

В Калинградской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере недропользования, добычи янатаря, агропромыленного комплекса и лесного хозяйства управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ области Сергею Башенцеву и тем его подчиненным – Роману Трифонову, Ивану Баклицкому и Роману Шарояну.

«Следствием и судом установлено, что летом 2017 года, в Калининграде, осужденные, располагая сведениями о том, что в помещении магазина, занимающегося реализацией янтаря, хранятся янтарь и изделия из него, из корыстных побуждений вступили в преступный сговор на кражу янтаря.С целью придать видимость законности своим действиям, полицейские, используя должностное положение, инициировали производство обыска в помещении магазина в рамках ранее возбужденного уголовного дела», – сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, экс- полицейские пришли с обыском в магазин вместе с сотрудниками СОБРа. Провели обыск, в результате которого забрали самые ценные изделия из янтаря, которые, как оказалось, принадлежали гражданке Литвы. Она хранила свои ценности в магазине по договоренности. В итоге общая сумма похищенного составила больше 14 млн рублей.

Похищенный янтарь полицейские положили в сумку для спецснаряжения сотрудников СОБР, которые и вынесли награбленное из магазина. Чтобы скрыть факт кражи, полицейские изъяли весь янтарь из магазина на 22,7 млн рублей. После этого предприятие перестало работать.

Приговором Центрального районного суда города Калининграда Бешенцеву назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы; Трифонову – 3 года лишения свободы; Баклицкому – 2 года 2 месяца лишения свободы; Шарояну – 3 года 6 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда.

Ранее суд отправил в колонию строгого режима на сроки от девяти до 13 лет 11 бывших сотрудников московской полиции, вымогавших у бизнесменов взятки в виде янтаря и наличных.