Политологи: В ходе прямой линии президент преподал урок российским чиновникам

Если 20 лет назад в ходе первой прямой линии граждане задавали президенту вопросы о борьбе с терроризмом, невыплатах бюджетникам и разгуле криминала, то нынешняя напоминала семейный разговор с обсуждением бытовых проблем. При этом президент своим внимательным и уважительным отношением к людям продемонстрировал российским чиновникам образец общения представителя власти с гражданами, считают политологи.

«У опрошенных нами россиян, которые посмотрели прямую линию президента, доминируют три эмоции – надежда, уважение и доверие. Респонденты говорят о высокой степени заинтересованности главы государства в решении проблем, о которых ему рассказывали на прямой линии. У людей есть надежда на подвижки по различным направлениям», – рассказал социолог Михаил Мамонов, руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На прошедшем в четверг круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Мамонов представил данные опроса, который был проведен сразу после прямой линии. «Подавляющее большинство – 68% – заявили, что им в целом понравилось: понравилось то, как выступал президент, как он отвечал на вопросы. Около 57% опрошенных отметили, что Путин говорил, в первую очередь, о том, что волнует простых людей», – сообщил эксперт ВЦИОМ.

Лишь 12% заявили, что прямая линия им показалась неинтересной, в то время как 62% назвали интересными все темы, которые поднимались в беседе с президентом, добавил Мамонов. «Опрошенные полагают, что вопросы, с которыми люди обращались к главе государства, будут разрешены по итогам прямой линии. 35% считают, что будет решена большая часть проблем как отдельных людей, так и целых регионов. Еще 42%, – что удастся снять, по крайней мере, часть проблем», – перечислил социолог.

Мамонов напомнил, что подобные опросы по горячим следам прямых линий президента уже вошли в практику ВЦИОМ, «так что мы можем фиксировать определенные тенденции». Так, в сравнении с прошлой прямой линией, выросло число тех, у кого общение главы государства с гражданами вызвало только положительные эмоции (50% против 47%), и уменьшилась доля тех, кто испытал беспокойство и другие отрицательные чувства (28% против 35%).

Напомним, что предыдущая прямая линия состоялась два года назад, а в 2020-м из-за пандемии общение президента с гражданами решили совместить с большой пресс-конференцией. Нынешний разговор Путина продолжался почти четыре часа, за это время глава государства подробно ответил на 68 вопросов. Основными темами общения стали борьба с ковидом, социальные выплаты, проблемы ЖКХ, бесплатная газификация.

Как отметила модератор круглого стола, директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, прямая линия прошла в технологически новом формате – упор был сделан на сбор обращений через сайт и через приложение для смартфона. «Не было ни приглашенных звезд, ни журналистов, ни интерпретаторов вопросов. Ведущие выступали только в роли ведущих и задающих вопросы», – отметила Кислицына.

«Интересно, что фактически президент был единственным мужчиной, который появился в студии – и его образ поэтому не размывался.

Кроме него, работали только девушки-ведущие, – поделился впечатлением политтехнолог Марат Баширов. – Также было заметно, как по-командному президент вникает в вопросы, в первую очередь, по внутренней повестке. При этом мы не услышали ни одного разноса местных руководителей».

Президент продемонстрировал, что спокоен и уверен, считают участники дискуссии. «Даже когда звучали самые острые вопросы из регионов, он не устраивал разносы, делал уважительные пасы губернаторам. Показательной порки не было», – отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Кроме того, заметила Кислицына, сам формат беседы лидера страны с гражданами – без гостей в студии – напомнил первый опыт телевизионного общения Путина с россиянами в 2001 году. «Но при сравнении прямых линий 20-летней давности, очевидно, что мы видим две разные страны. В 2001 году во главе угла стояли борьба с террором, невыплаты бюджетником, льготы ветеранам, разрушенный ВПК, разгул криминала, – напомнила эксперт. – А вчерашний разговор показался мне семейным разговором на кухне, когда обсуждаются более бытовые проблемы». На доверительный характер общения президента с россиянами обратил внимание и Минченко.

Прямая линия действительно по сути началась «разговора на кухне»: с обсуждения того, как сам президент перенес вакцинацию, с того, как перенесла ковид одна из ведущих. «Это четкое попадание в главную тему разговоров почти в каждой семье», – отметил политтехнолог.

Сравнение прямых линий 2001-го и 2021-го говорит о том, какой путь проделала страна за это время, добавил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Тогда, в начале нулевых, власть воспринималась как слабая, как придаток олигархической системы», – заметил эксперт. За 2000-е и 2010-е годы доверие к руководству страны заметно выросло, а власть стала восприниматься, в первую очередь, как гарант стабильности, отметил эксперт.

Но за последний ковидный год ожидания граждан изменились, подчеркнул Потуремский – от государства ждут не столько гарантий стабильности, сколько помощи и поддержки. «Ожидание прямой коммуникации людей с государством – тренд, который мы наблюдаем с 2019 года, но сейчас можно наблюдать более категоричное требование к власти, которая должна прислушаться к нашим проблемам», – констатировал аналитик.

В этой связи актуален призыв президента к региональным лидерам проводить аналогичные прямые линии, отметил руководитель Департамента государственного консалтинга Григорий Добромелов.

«Губернаторы новой волны уже проводят прямые линии в Instagram и других форматах, напрямую общаясь с гражданами. Очевидно, что такой честный и прямой диалог крайне востребован. К примеру, губернатор Мурманской области Андрей Чибис быстро отреагировал и уже назначил на 4 июля свою прямую линию», – отметил эксперт. При этом Добромелов посоветовал местным властям не превращать телевизионный разговор с жителями ни в пиаровское шоу, ни, наоборот, в рутинное мероприятие для галочки.

Губернаторы и раньше часто «заседали в прямом эфире», и не всегда этот формат был эффективен, заметил Минченко. «Но сейчас президент продемонстрировал новый стиль коммуникации – показал, что нужно внимательно и уважительно говорить с людьми. Это урок для нашей бюрократии», – подчеркнул эксперт.