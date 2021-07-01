В Конгрессе США допустили введение санкций против «Северного потока – 2»

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей США одобрил поправку, которая должна аннулировать решение американской администрации об отказе от санкций в отношении трубопровода «Северный поток – 2».

«Эта поправка аннулирует решение об отказе от санкций в отношении «Северного потока – 2» в 2022 финансовом году», – приводит ТАСС слова автора инициативы – сенатора от Демократической партии Марси Каптур.

Поправка была включена в законопроект о выделении средств на деятельность Госдепартамента на 2022 финансовый год. Она была одобрена единогласно. Текст законопроекта еще предстоит рассмотреть Палате представителей полного состава, а также Сенату, прежде чем он поступит на подпись американскому президенту.

Напомним, 7 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2».

В мае Блинкен передал Конгрессу доклад, в котором говорится, что «в национальных интересах США отказаться от санкций в отношении [компании-оператора «Северного потока – 2»] Nord Stream 2 AG, ее исполнительного директора Маттиаса Варнига и должностных лиц». Ранее в госдепартаменте заявляли, что администрация США намерена использовать все инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток – 2».