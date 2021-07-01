Отказались соборовать – Личное мнение

Поклонники певицы Максим, которая находится в медикаментозной коме с большим поражением лёгких, попросили её священника соборовать 38-летнюю женщину, сообщают СМИ.

Святой отец отказался. Помолиться — пожалуйста. Соборовать — нельзя.



Фото: Соцсети

«Если человек не церковный, в церкви не бывал, не исповедовался, не причащался, тогда находящуюся в состоянии без сознания не соборуют. Это достаточно устоявшееся правило», — объясняет другой священник Николай Савченко.

Люди надеялись, что после церковного таинства, Максим очнётся. К сожалению, правила таковы, что человек должен сам выразить своё согласие, а Максим этого сделать не может — она, напомню, в коме.

События, предшествующие нынешнему печальному положению дел, развивались стремительно.

Нехорошо себя почувствовала, стала пить таблетки — не помогло. Выступила на праздничном концерте, температура поднялась до 39, поехала в клинику, откуда её повезли в городскую больницу и перевели с ИВЛ на ЭКМО.

Не знаю, насколько правдивы слухи, но говорят, если Максим очнётся, это будет большим чудом для всех, кто ждёт её выздоровления.

Её коллега по цеху Началова тоже умерла в 38 лет. Не уследила за своим здоровьем, и врачи не смогли помочь.

О чём это нам говорит?

Во-первых, ПЦР-тест — не всегда надёжен. Даже если он отрицательный, это не гарантирует, что у вас нет коронавируса.

Во-вторых, даже молодой ещё возраст — совсем не гарантия, что именно у вас болезнь пройдёт в лёгкой форме, а не убьёт вас.

В-третьих, у всех было два месяца, чтобы привиться. Можно долго болтать и строить теории заговоров, но к чему приводит нежелание защитить себя, мы все сейчас наблюдаем.

Поможет ли соборование теперь — вопрос дискуссионный. А вот привиться или дальше рисковать собой — это ваш личный выбор.

Умные учатся на чужих ошибках. А вы?

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